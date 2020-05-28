【英超轉會】車路士買賣出友誼　阿積士超筍價放售阿根廷左閘

足球比賽如戰場，轉會市場亦然。球會間買賣錙銖必較，托價壓價，不歡而散，乃家常便飯。難得遇上交易愉快的對手，下次有「好野」，當真會先行通知。 英超車路士正在物色新左閘，即收到荷甲阿積士提示「有好野益你」，皆因雙方早前完成交易，兼且成為「好朋友」。

車路士在本年2月底宣布以3600萬鎊，購入阿積士的摩洛哥中場薛耶治（Hakim ZIYECH），看來交易過程相當愉快。歐洲聯賽暫停，轉會傳聞不停，阿積士分階段散貨，得聞「老友」要人，立即報價提示。

薛耶治（左）來季將會成為「藍戰士」一員。（Getty Images）

車路士主帥林柏特今季上任，靠青春班打出不俗成績。今季未完，他已開始為來季打算。球隊左閘人選中，馬高斯阿朗素（MARCOS ALONSO）攻強守弱且快將30歲，艾馬臣柏美尼（EMERSON PALMIERI）則水準不穩。傳聞指林柏特打算向李斯特城的英格蘭國腳芝維爾（Ben CHILWELL）出手，惟叫價達4000萬鎊。阿積士此時祭出「友情價」，為阿根廷左閘達利亞費高（Nicolas TAGLIAFICO）標價2240萬鎊求售，正宗「經濟又實惠」。此外，阿積士與車路士的關係密切，商討交易過程會比較順利。

達利亞費高（右）不僅於穩佔球會正選，在阿根廷國家隊亦是正選左閘。（Getty Images）

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阿積士前季捲起「青春風暴」，打入歐聯準決賽，達利亞費高已屬主力。阿積士體育總監雲達沙指，當時達利亞費高與雲迪碧克（Donny VAN DE BEEK）及門將奧拿拿（Andre ONANA）承諾留效多一季，球會保證在本季完結為三人找個「好人家」。27歲的達利亞費高在今季各項賽事38仗已有5個入球與7次助攻，早前接受阿根廷傳媒訪問表明有意挑戰英超：「作為球員，你當然夢想出戰最大的聯賽。英超競爭相當激烈，比西甲和意甲要高一點點。」

英超球會疫境見真情：

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