【足球】丹麥老牌球會將科技帶入球場　近萬球迷閉門觀戰

隨德甲重開賽季，歐洲球壇亦逐步回復生氣，丹麥超級聯賽成為歐洲第二個在新冠肺炎疫情下復賽的聯賽。有別於德甲的閉門作賽，老牌球會阿侯斯（AGF Aarhus）以閉門方式容納近一萬名「現場觀眾」。

隨新冠肺炎在歐洲地區的疫情放緩，各地停擺的聯賽亦逐步復賽，各地聯賽重開後，各出奇謀增添球場內的氣氛，正如德甲慕遜加柏在主場放置球迷的卡板，而韓職的FC首爾更以吹氣娃娃充當球迷。

在丹麥超級聯賽復賽首仗，阿侯斯主場對蘭達斯（Randers FC）的賽事，竟然在閉門作賽下，安排現場球迷入場觀戰。

慕遜加柏「真球迷」入場支持 為空蕩球場添現場氣氛

閉門作賽現詭異球迷 FC首爾奇怪的主場擁躉

阿侯斯在主場安裝大螢幕，讓一眾球迷透過科技入場觀戰。（路透社）

阿侯斯以科技容納主場球迷入場觀戰：

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雖然阿侯斯有近120年歷史，但這支老牌球會絕不古板，除了在看台空置的位置上，放置卡通造型的紙板球迷。他們亦在看台安置一個虛擬觀眾席，裝上一個長40米及高3米的大螢幕，讓一眾在賽前免費登記的球迷們，透過視像會議軟件Zoom在現場觀戰，容納近一萬名球迷。

縱然阿侯斯球迷透過Zoom安在家中觀戰，但不少球迷「一家大細」齊集在電視前，更穿上阿侯斯球衣支持愛隊，可惜阿侯斯未能在主場全取3分，主隊在完場前由莫坦臣（Patrick Mortensen）射入扳平一球，結果兩軍打成1：1平手，阿侯斯以41分，僅次於米迪蘭特及哥本哈根暫列第3位。

阿侯斯主場除了大螢幕外，在空置的看台上亦放置紙板球迷。（美聯社）

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