立法會選舉｜港足前隊長陳偉豪擬選功能組別　稱不會與政黨有關

香港足球代表隊前隊長陳偉豪，正考慮出選2020年香港立法會傳統功能界別的體育、演藝、文化及出版界。 儘管目前未有確實答案，但他為何會考慮從政？

陳偉豪是近年香港足球其中一位代表人物，現年38歲的他在2000年至2017年間代表香港上陣過65場國際A級賽事，並擔任隊長多年，此前在南華、夢想FC等亦曾任隊長，長年成為所屬球隊的領軍人物。

談及參選的消息，陳偉豪坦言目前未有確實答案，自己雖願意出選，但仍要待團隊商討及決定，數天後會較明朗，談及為何考慮從政，他說：「主要是體育界發展多年來都沒有明顯改善，我的運動員身份或會較適合去推動」。

陳偉豪在2017年正式退出香港代表隊，獲得一場盛大的歡送儀式。（資料圖片）

不過立會功能組別的「體演文出」界別不止有體育界，現任的馬逢國就曾在電視節目中坦承自己對體育「充其量只是愛好者」，因而飽受批評，偉豪又可會擔心？他坦言：「其實無論誰做都會很困難，不熟悉所有界別是正常的，需要一個人做代表、背後團隊可以協助涵蓋其他範疇」，不過他強調自己不會與政黨拉上關係，「不會與政黨有關」。目前傳出有意參選「體演文出」的尚有現任港協暨奧委會副會長霍啟剛。

陳偉豪參選的消息一出，不少球迷及市民反應都頗正面，他也認為「OK」：「暫時沒什麼不好的反應」，至於家人的反應呢？他透露：「太太也支持我」。

陳偉豪表示，再過幾日會有更明確的決定。（資料圖片）

退役後從政的運動員多不勝數（按圖放大）：