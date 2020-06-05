【英超】利物浦奪冠日還看重開首天　換人及後備名額各增兩個

英超鐵定於6月17日（本港時間18日凌晨）重開，賽會已排定直至月底的賽程，並宣布增加後備席及換人名額。暫停前被破不敗身的利物浦，有機會在同市死敵愛華頓的主場封王。 根據電視轉播商安排的賽程，現列次席的曼城若於重開首天主場不敵阿仙奴，而利物浦在「父親節」作客擊敗同市宿敵，便會30年來首次捧起聯賽獎座。

賽會近日與電視台及網上媒體商定直播安排，重開首戰將於17日舉行，由阿士東維拉對錫菲聯，晚上則由曼城對阿仙奴，賽果直接影響爭標。

雖然近來檢驗病毒亦有人出現陽性反應，但英超重開日不變。（Getty Images）

曼城在重開第一天賽事出戰，有機會決定利物浦何時捧盃。（Getty Images）

榜首的利物浦現時領先曼城25分但多踢一場，餘下9場賽事再勝兩仗即可封王。若曼城主場不敵阿仙奴，利物浦若在21日「父親節」作客贏愛華頓，便大功告成。

各位「老豆」級利物浦球迷，今年父親節可能喜上加喜。（Getty Images）

重開之後，不少大戰排隊上演。6月19日有摩連奴帶領熱刺主場迎戰曼聯，月內亦有兩場倫敦打吡。至於榜首大戰曼城對利物浦於7月2日舉行，屆時或已變成例行公事。足總盃8強賽事則於6月27、28日上演。

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+ 4 + 3 + 2

一如德甲，英超同意改變後備人數，直至本季結束。換人名額由3人增至5人，後備席由7人增至9人。

榜首利物浦已復操：

+ 5 + 4 + 3

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