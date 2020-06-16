16歲法國抱石女新星殞落　前往攀石途中急墮150米身亡

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16歲法國攀石女星杜雅迪（Luce Douady）周日在法國一處崖壁發生意外，急墮150米身亡，暫時未知事故原因，有待調查。杜雅迪去年贏得世界青年錦標賽抱石冠軍，獲法國攀山總會盛讚非常有前途，比賽表現優異。

英國《BBC》引述法國傳媒報道，杜雅迪周日（6月14日）與朋友到法國東南部城市格勒諾布爾（Grenoble）附近攀石，探索一處未被人發掘的崖壁，但在前往途中的山徑發生意外，滑倒急墮出意外。當局已經找到杜雅迪的遺體，正調查事故原因。

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英國《衛報》的報道指，杜雅迪與友人行經連接兩處攀石場的崎嶇山徑時，意外下墮150米身亡。

法國攀山總會（FFME）公布這個消息，哀悼杜雅迪，稱讚她生前是一位很有潛質的新星，「杜雅迪是法國攀石隊中一名年輕的運動員，非常有前途。她在比賽的表現十分優異。」法國攀山總會形容杜雅迪喜歡各種攀登的運動。

杜雅迪的抱石英姿：

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去年，當時15歲的杜雅迪在意大利世界青年抱石錦標賽贏得冠軍，同年，她首度亮相成人賽事，到美國科羅拉多參加抱石世界盃，表現一鳴驚人，排名第5位，被視為法國的攀石希望，有機會在2024年巴黎奧運贏得運動攀登獎牌。

法國攀山總會續表示：「這個可怕的消息大大重重地打擊她的訓練拍檔、教練及攀石會Chambery Escalade，現在整個總會都在哀悼她。」

杜雅迪的所屬攀石會Chambery Escalade昨日在社交網站公布其死訊：「杜雅迪昨日（周日）離開了我們。這個女孩充滿能量及熱情，年輕而有天賦，是個美麗的人。」

杜雅迪上次更新社交網站是4星期前，她表示攀爬了第一條難度8b+路線。

杜雅迪在4星期前更新社交網站，表示爬完一條8b+難度的路線。（杜雅迪Instagram）

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