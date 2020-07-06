【意甲】難民小子異鄉大冒險　聽米赫洛域的話助球隊反勝

「米赫洛域半場時說，射入一球，我們會贏」，博洛尼亞18歲小將穆沙祖華拉（Musa JUWARA）賽後說。機會得來不易，踢足球與尋出路都是如此。 祖華拉昨晚在意甲後備上陣開齋，令博洛尼亞最終「10打10」之下反勝國際米蘭。一仗難忘，但在祖華拉的「奇幻漂流」裏，只算小事。

博洛尼亞作客國際米蘭，上半場處劣勢，被盧卡古於22分鐘門前「執雞」而先失守，半場落後。下半場情况更惡劣，57分鐘羅拔圖蘇利安奴（Roberto SORIANO）犯規後投訴被直接驅逐，5分鐘後更被罰12碼。

祖華拉上陣僅9分鐘，為博洛尼亞揭開反勝序幕。（路透社）

拿達路馬天尼斯主射12碼，被史高盧比斯基（Lukasz SKORUPSKI）救出，加利亞甸尼（Roberto GAGLIARDINI）補射竟然再次被史高盧比斯基擋住。

加利亞甸尼早前對薩斯索羅，已有驚天Miss（按圖放大）：

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保住一線生機，博洛尼亞少打一人下，於65分鐘換入祖華拉。客軍乘國米眾將體力下降，大舉反撲，這位來自岡比亞的小將上陣9分鐘，在禁區頂撞射得手，首季加盟即取得意甲第一個入球。國米氣勢大挫，更於77分鐘此時處劣勢。祖華拉變速推進，迫得巴斯東尼（Alessandro BASTONI）犯規，兩黃一紅離場。兩軍「10打10」僅3分鐘，博洛尼亞另一岡比亞前鋒穆沙巴路（Musa BARROW）無人看管下射入反超前，最終反勝。

祖華拉乘雙方爭持下皮球漏出，直接勁射收服漢丹洛域。（美聯社）

祖華拉對今仗反勝有莫大貢獻，報答球會在季前大膽「賭一鋪」，從降班的基爾禾羅致他。這一球對於祖華拉，可算是4年冒險的紀念。他來自面向大西洋的西非國家岡比亞，小時父母已不知去向，靠祖父養育成長。小國長陷政治亂局，是世上最窮國家之一。人浮於事，坐困愁城不如向外闖。14歲那年，祖華拉獨自登上難民船，橫越地中海，與25000名無依可靠的少年，踏足西西里島海岸。

國米在大好形勢下由贏變輸，干地調動太遲，不無關係。（路透社）

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人在異鄉，前路不熟言語不通，唯有青春力量。祖華拉被政府安排到意大利本土，在南部波坦察（Potenza）省安頓下來。此時15歲的祖華拉，從事平民工作維生，參與附近的業餘足球會，遇上伯樂，更遇上再生父母。球會教練森馬（Vitantonio Summa）教他踢波，更提議一起居住，成為他的監護人。

基斯甸艾歷臣今場正選上陣，失球後首先被換走。（美聯社）

森馬夫婦最終成為祖華拉的養父母，祖華拉生活變得安穩，逐漸展現足球才能。他為球隊取得地方冠軍，吸引職業球會注意，最終養母為他選擇了基爾禾，「祖華拉從沒忘記祖父的話，『知識最重要』。他希望可以讀書，球會在這方面支援他」。但轉會因為難民潮觸發的反剝削年輕難民法例，而被意大利足總否決，結果森馬夫婦為祖華拉訴諸法律，最終在17年11月加盟基爾禾青年軍。

祖華拉最終如願加盟基爾禾，成為職業足球員。（Getty Images）

祖華拉在基爾禾青年隊迅速成為主力，司職左翼的他速度高，而且爆發力強大。18年英媒《衛報》選為當年60名矚目新星。怹在19年5月基爾禾確定降班之後，獲得在例行公事中上陣，初嘗意甲滋味。他的潛質惹得博洛尼亞注意，本季前收購，他在博洛尼亞青年隊同樣表現出眾，米赫洛域亦多加把他選入聯賽大軍。

大病一場米赫洛域，近來健康大有好轉。（路透社）

對國米後備出戰25分鐘，是祖華拉至今在意甲上陣最長一仗。這些機會，屬於他，他把握到了，為異鄉大冒險「Checklist」完成又一個剔號。到最終，目標是什麼？祖華拉說過：「有所成就，報答我的新父母。」