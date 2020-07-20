【乒乓】疫情反彈加限制入境　香港公開賽延期後落實取消

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本港新冠肺炎第三波疫情爆發，下半年的大型活動陸續宣布取消。

香港乒乓總會發聲明指，考慮到疫情近期反彈，與國際乒乓球聯合會（國際乒聯）密切協商後，為保障參賽球手、教練與工作人員等的安全，宣布取消今年的「國際乒聯世界巡迴賽-香港乒乓球公開賽」。

由於新冠肺炎病毒疫情令全球陷入危機，國際乒聯早在今年3月下旬已宣布，押後原定於5 月5日至10日舉行的香港站賽事。考慮到病毒在全球包括香港在內的不少國家及地區的疫情反覆，加上香港現時正實施限制入境，相信會令賽事難以順利舉行。

乒總在聲明中續指，原本屬意在伊利沙伯體育館舉行香港乒乓球公開賽，惟場地未能提供後備賽期，最終與國際乒聯經過多次緊密溝通後，只能取消。

去年黃鎮廷與杜凱琹在香港公開賽混雙4強戰，不敵中華台北的林昀儒/鄭怡靜，以季軍完成香港站賽事。（資料圖片/鄭子峰攝）

韓國、日本公開賽取消　中國站未定延後賽期

除了香港公開賽之外，不少在亞洲其他地區舉辦的公開賽均先後取消，包括韓國公開賽及澳洲公開賽，此前因疫情而延期的日本公開賽亦在兩周前落實取消。國際乒聯在官網更新表示「所有8月賽事取消」，包括原定8月25日至30日在奥洛穆克（Olomouc）舉行的捷克公開賽。同樣已表示需要延期的中國公開賽，最終能否舉行仍是未知之數，確實賽期亦尚未公布。

乒總表示會與國際乒聯及各有關合作夥伴密切聯繫，研究未來再辦其他比賽之合適日期。

港隊「一哥」黃鎮廷於去年香港站男單16強止步。（資料圖片/余俊亮攝）

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