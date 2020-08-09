【意甲】派路出任祖雲達斯主教練　一代中場大師竟遭舊隊友潑冷水

祖雲達斯周六凌晨在歐聯16強出局後不足24小時，即發生驚天動地的變化：先是宣布解僱原主教練沙利，球迷還未及消化這消息，球會短時間內再宣布由毫無領軍經驗的名宿派路（Andrea Pirlo）接下這燙手山芋。

祖雲達斯官方在香港時間周日凌晨（9日）宣布，由派路出任主教練，雙方簽約至2022年6月。現年41歲的派路球員生涯大部份時間效力AC米蘭，2011至15年間效力祖雲達斯，其後轉戰美職聯加盟紐約城，終在2017年掛靴。派路今年才取得歐洲足協A級教練牌照，尚未考取最高級別的Pro License（專業級教練牌照），事實上，他僅在10天前才宣告回歸「老婦人」出任U23主教練，未料今日突然坐正。

祖雲達斯解僱沙利 一度傳普捷天奴成接手大熱

祖雲達斯在官方聲明中表示：「今天的選擇，是基於我們相信即使派路沒有經驗，他有特質去令這支球隊成功。今天是派路在足球世界的新一章，就像大約一星期前所說的：由大師到先生」。

祖雲達斯解僱沙利後，由零經驗的派路接手主教練一職，震驚球壇。（instagram）

率先道賀的，當然不少得一眾合作多年的舊隊友，其中仍在祖雲達斯效力的保方已42歲，較其「新老細」更年長一年，他在instagram笑道：「現在我要叫你做先生（Mister）了？祝你好運 #主帥派路」。

派路成為祖雲達斯主帥後，意味他成為現今球壇又一位「名宿主帥」，令人聯想到蘇斯克查、施丹等。另一昔日拍檔迪比亞路坦言對於派路成為祖記主帥感到「非常震驚」，但認為不應將他與施丹作比較：「施丹曾以副手身份跟隨安察洛堤學習、也曾教過皇馬B隊。派路則十分了解祖雲達斯的環境、也很了解球員和球會。雖然很震驚，我們也希望這會成就大事」。

不過，並非每一位舊隊友都如此正面，曾與派路在AC米蘭合作多年的加度素就說得十分坦率。

球壇著名「名宿主帥」：

昔日米蘭拍檔：做教練沒太多時間睡覺

加度素今晨領拿坡里到魯營球場敗予巴塞隆拿，在歐聯16強出局，當時祖雲達斯已官宣派路接手，賽後記招焦點自然落在加度素如何看待此事，他卻「睇死」舊友：「佢今次死硬……做教練是很不同的事。他能在祖雲達斯展開教練生涯，無疑是幸運的，但要做好教練這工作，無論球員生涯有多輝煌，也是不足夠的，你要花很多時間去鑽研、去努力，而且你沒太多時間睡覺」。

這令人聯想到派路曾說過自己甚少感受到壓力，甚至在2006年世界盃決賽前的下午異常平靜，「我在柏林睡了個午覺、打了一會機，晚上就出去比賽，贏了世界盃」。

派路輝煌的球員生涯：

+ 8 + 7 + 6

加度素在2013年掛靴後展開教練生涯，他曾在2017至19年間回歸AC米蘭，先出任U17主帥，僅半年後即接替被炒的蒙迪拿（Vincenzo Montella）成為一隊主教練，不同的是，加度素此前已曾出任過錫永、巴勒莫等隊的主教練，並非如派路般「零經驗」。加度素上季領米蘭以第5名完成聯賽、錯過歐聯席位後，終離開母會，轉而執教拿坡里。

有過這些經驗，加度素進而補充，做球員和做教練是完全不同的事，「兩項職業完全不一樣，作為教練，也不能只從教科書中學習，我們需要從工作中汲取經驗。（球員和教練）是完全不同的世界」。