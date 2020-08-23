歐聯│芬克如何重鑄拜仁　替工坐正讓德甲班霸「做返自己」

拜仁慕尼黑去年11月突然宣布換帥，助教芬克（Hansi Flick）臨危受命。直到4月終於坐正，至今已領拜仁連奪德甲及德國盃冠軍，又領軍殺入歐聯決賽，力爭重奪失落7年的歐洲球會至上榮譽。 究竟這名世界盃冠軍級教練，是如何重鑄拜仁近似生銹的進攻？

拜仁於歐聯復賽後連炒車路士、巴塞隆拿及里昂殺入決賽，將會與巴黎聖日耳門（PSG）爭奪今季歐聯冠軍。8強次回合起3場波，拜仁都是用同一樣的陣容，以眾將合作純熟，今戰或有機會同樣之前3場的11人。

紐亞把關，中路由謝路美保定及阿拉巴打中堅，艾方素戴維斯及甘美治於左右兩閘出擊，哥列斯卡及堤亞高艾簡達拿在中場鋪橋搭路，基拿比及比列錫兩翼助攻，利雲度夫斯基單箭頭攻堅，後有湯馬士梅拿充當輔鋒角色。

拜仁歐聯決賽預計正選陣容。（網上圖片）

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相比起尼高高華時，球員踢起來予人「窒機」的感覺，芬克的拜仁節奏快、進攻直接，往往簡單一腳就可以殺入敵方要地，禁區頂彈一腳看似隨意，但總能令到對手險象環生，再加上毫無保留的浪接浪進攻，使對手喘不過氣。每個球員分工清晰，但仍有很大的自由度。

防守方面，拜仁在前場就已收窄對手傳球選項，爭取抹殺敵人的攻勢於萌芽階段，就算不能在前場截到皮球，但埋身逼壓會令對手難好好組織攻勢。雖然在對巴塞隆拿的8強戰，可見拜仁防守的部署，但4強鬥里昂就見到拜仁防線不時會出現不集中的情況，故不能稱為固若金湯。【歐聯】尼馬古天奴決賽再度相遇 生涯關鍵一戰誰可奪冠？

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拜仁連炒車路士、巴塞、里昂正選11人（資料來源：transfermarkt）：

+ 7 + 6 + 5

曾執教賀芬咸的芬克，還有做過德國國家隊助教的經驗，2014年芬克離開德國國家隊後，曾重返賀芬咸當體育總監，但2018至19年大部分時間離開了球圈。

於海德堡出生的他去年7月回到拜仁擔任尼高高華副手，11月高華被炒，芬克走馬上任成為替工，拜仁一直尋找新帥到4月，才決定將帥印正式交給芬克。

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芬克與PSG杜慈於歐聯決賽大鬥法（Getty Images）

坐正原因：那些年的拜仁回來了

為什麼讓芬克可以坐正？要知道，今年55歲的他擔任主帥的經驗，只得2000到05年帶領賀芬咸，那時雖然首季就帶隊升班上第3級聯賽，但其後4季挑戰上德乙失敗，離隊後曾於德國國家隊當助教，在德甲可謂沒有帶隊經驗。

拜仁CEO路明尼加表示讓芬克正式擔任主帥，是因為他「帶回拜仁多年堅持的足球哲學」：不停進攻製造大量入球、強調控球控制比賽。這種踢法與2013年成為三冠王時的拜仁十分相似。

芬克帶領拜仁已奪今季德甲及德國盃，準備衝擊三冠王。（Getty Images）

今季歐聯至今10場（其中7場由芬克領軍）狂轟42球，只差3球就可追平巴塞隆拿於1999至2000年球季的一季45入球紀錄，但當時巴塞要16場才能創造這紀錄，以效率而言，拜仁可謂更勝一籌。

芬克手下的拜仁踢得爽快，進攻狠且直接。（Getty Images）

當年的拜仁4強兩回合大炒巴塞7：0，霸氣盡現震驚球壇，今季8強遇到巴塞，一場8：2血洗「地上最強」，哪怕決賽對手PSG亦非同小可，不少球迷與傳媒都認定拜仁為今季大熱。拜仁如果擊敗PSG捧盃，將會成為歐聯史上首支單季全勝捧盃球隊。

不過，芬克在4強3球擊敗里昂晉級後，亦明言比賽初段防守不集中，可見拜仁並非無敵。今戰面對有尼馬、麥巴比等好波之人的PSG，拜仁防守會遇到真真正正的考驗。

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