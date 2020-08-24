【MotoGP】奧地利站一連兩周險象環生　羅斯隊友被逼高速跳車

兩名山葉（Yamaha）廠隊車手羅斯與域奴利斯，上周在MotoGP奧地利站死裏逃生，險進鬼門關。今周再度在紅牛環賽道上演「史泰利亞站」賽事，域奴利斯在今站再度炒車收場，是次卻因戰車故障而被逼在高速下跳車。

上周的MotoGP奧地利站，出現驚心動魂的一幕，兩架無人駕駛的戰車在賽道上高速滑行，差點撞中山葉的羅斯（Valentino Rossi）及域奴利斯（Maverick Vinales），險象環生。在嚴重意外後，賽會特意在事發的三號彎作出微調，加上臨時設立的圍欄，以免上周的意外再度發生。

奧地利站恐怖連環意外 羅斯鬼門關前繞了一圈

域奴利斯一連兩星期遇上恐怖意外。（資料圖片／MotoGP官網圖片）

重溫上周恐怖意外：

域奴利斯繼上周差點被撞中後，在奧地利的紅牛環賽道（Red Bull Ring）的「黑氣」依然未除，該名山葉車手戰至第17個圈，在起終點大直路高速飛馳，在準備進入一號彎時未有減速，域奴利斯隨即跳車倒地並無大礙，而戰車則失控飛向賽道外，撞向圍欄停下並在隨後起火，戰車因衝擊太大而變形，幸好域奴利斯當機立斷，否則後果不堪設想。賽道工作人員立即出示紅旗，賽事需要重開。

域奴利斯高速跳車逐格睇（按圖放大）：

域奴利斯賽後解釋戰車的煞車系統失靈，所以他只好在時速200公里下趕忙跳車逃生，「戰車的煞車系統在意外前已有異樣，時好時壞，在事故前煞車與正常無異，但在起終點大直路時突然失靈，當時我只有跳車這個選擇，這是我生涯首次遇到的情況。」

域奴利斯在高速下被迫跳車逃生。（Twitter截圖）

葡萄牙新星奪首冠 KTM再贏分站冠軍

賽道在清理域奴利斯的意外後重開，葡萄牙車手奧利華拉（Miguel Oliveira）駕駛KTM Tech 3的戰車奪得職業生涯首個頂級別分站冠軍，亦是繼捷克站後使用KTM引擎的戰車再度登頂，而米拿（Jack Miller）及艾斯派加奴（Pol Espargaro）則分別以亞軍及季軍登上頒獎台。

上周大炒車的摩比迪利（Franco Morbidelli）及剛完成手術的薩高（Johann Zarco），今周如常作賽，二人分別以第14及第15位完賽，佔據兩個最後有分的位置。