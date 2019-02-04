【土超】香川真司演夢幻地標戰　後備入替3分鐘梅開二度

日本球員香川真司在冬季轉會窗最後一日，落實外借土耳其的比錫達斯。加盟該支土耳其老牌球會後，香川在今輪即獲上陣機會，後備入替更在3分鐘連轟兩球，成為首位在土超建功的日本球員。

土耳其老牌球會比錫達斯在今季土超暫列第3位，仍有機會與加拉塔沙雷及巴沙克舒希（Basaksehir）爭奪聯賽錦標。比錫達斯在冬季轉會窗最後一日，從多蒙特借用日本中場香川真司，增強爭標本錢。

香川真司在冬季轉會窗死線前外借比錫達斯，首度亮相土超賽場。（Twitter截圖）

香川真司今季在多蒙特苦無上陣機會，僅兩度在德甲聯賽中披甲。他一直希望留在歐洲發展的他，在季中外借至比錫達斯。香川真司首度踏足土超賽場，雖然久疏戰陣一段時間，但未有影響其狀態。比錫達斯在今輪土超聯賽作客戰中游的安塔利亞（Antalyaspor），香川先列後備並於比賽末段入替，首度在土超賽事亮相。

香川真司在土超地標戰攻入兩球，亦是首位日本球員在土超中建功。（Twitter截圖）

香川真司穿起慣常的23號球衣，在81分鐘後備入替時，球隊已經領先4：1，看似大局已定，但香川卻未有放軟手腳，更在3分鐘內連入兩球。香川在82分鐘接應隊友橫傳，單人面對對方守衛，數次「插花」後禁區外起腳，地波在龍門的右下方入網，上場短短一分鐘便取得土超的首個入球，亦是首位於土超入球的日本球員。

香川真司今仗僅後備上陣9分鐘，便火速梅開二度。（Twitter截圖）

香川在84分鐘主理罰球，巧妙地直射透過人牆後彈地，「收死」對方門將，3分鐘內梅開二度，首度登場便向比錫達斯球迷送上一份最好的見面禮，並助球隊作客6：2大勝安塔利亞，守在聯賽第3位。

該名29歲的日本球員賽後表示，今仗是夢幻般的地標戰，並稱每一仗亦希望助球隊獲勝，「首場為比錫達斯上陣的賽事便能攻入兩球，確實是非常好的開始。我每場賽事落場亦希望為球隊取勝出一分力，並且證明自己能力。」香川真司賽後在個人的Twitter中貼文，答謝一眾球迷的支持。

香川真司賽後答謝一眾球迷的支持。（Twitter截圖）