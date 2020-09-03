【足球熱話】加里夫巴利談轉會不果之謎　回歸英超有可能

皇家馬德里球星加里夫巴利在隊中「坐多過踢」，曾一度與中超的江蘇蘇寧無限接近，卻在臨門一腳告吹，繼續留隊但不受主帥施丹重用，長期投閒置散。 加里夫巴利出戰歐洲國家聯賽前夕，接受《天空體育》訪問，透露交易接近成事之際。皇馬在最後一刻「轉軚」。他對足球仍然充滿熱誠，不排除重返英超。

加里夫巴利（Gareth Bale）在皇馬「養尊處優」，長期留在看台觀戰，縱然主帥施丹稱二人關係正常，但事實擺在眼前。西甲重開後，巴利僅兩度在聯賽披甲，合共僅上陣100分鐘，威爾斯國家隊主帥傑斯依然相信巴利，照樣揀選他出戰歐國聯的賽事，巴利隨國家隊訓練時亦露出久違的笑容。

加里夫巴利重拾足球樂趣 隨威爾斯國家隊練波重現笑容

傑斯不擔心巴利狀態 無聯絡施丹稱「佢英文唔係幾好」

巴利有波練變開心寶寶（按圖放大）：

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巴利曾經相當接近加盟中超的江蘇蘇寧，卻在最後一刻告吹，在威爾斯出戰歐國聯前夕，巴利接受《天空體育》的訪問，首度談及轉會不了了之的原因，「我在去年嘗試離隊，當交易即將完成時，皇馬卻在最後關頭改變主意，我的團隊其後再度嘗試，惟球隊方面不容許任何交易。」

巴利正以為可以離隊之際，皇馬在最後關頭卻不願放人。（資料圖片／Getty Images）

離隊不果，長坐冷板，加里夫巴利指自己的前途交由球隊作主，他堅稱自己仍然「有貨交」，「我依然希望披甲上陣，我深信自己仍有能力貢獻球隊。我與皇馬依然有合約在身，一切也不在我控制範圍，尚待球隊作出決定。今夏轉會窗仍有不少時間，有機會的話我不介意回歸英超。」

重溫「看台球王」巴利的「出色表現」：

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在場上紮起頭髮的巴利，在社交網站上載一張披頭散髮照片，露出他長長的「秀髮」，西甲官方Twitter笑言巴利是時候剪髮了，然而不少網友紛紛「錯重點」，留言呼籲巴利離開皇馬，更有人以一張巴利穿上熱刺球衣的改圖，希望他早日「回家」。

巴利在訓練期間露出長長秀髮。（路透社）