新冠肺炎｜傑出運動員選舉頒獎禮延至明年3月　今年大賽成績照計

有「體壇奧斯卡」之稱的傑出運動員選舉頒獎禮原定今年3月24日舉行，因新冠肺炎疫情延至9月，香港體育協會暨奧林匹克委員會今日宣布，頒獎禮再推遲到2021年3月。

2019年度香港傑出運動員選舉的公眾投票、評審圑及記者投票已於今年2月完成，惟因新型冠狀病毒疫情，原定3月舉行的頒獎禮延至9月，港協暨奧委會今日發放新聞稿，表示在爆發第3波疫情和政府採取防疫措施下，未能在本年度舉辦頒獎典禮和周年晚宴。有見及此，頒獎禮最終再推遲至2021年3月舉行。

原定今年9月上演的頒獎禮將延至2021年3月在香港會議展覽中心舉行。（資料圖片）

運動員今年成績也計算在內

此外，由於疫情關係，東京奧運與三亞亞洲沙灘運動會均已延至2021年。港協暨奧委會認為今年大部分的國際和大型比賽都已經取消或延期，香港運動員實際上沒有機會在2020年取得國際成績。有鑑於此，大會亦決定取消2020年度香港傑出運動員選舉。

雖然本年底舉辦國際賽事的可能性不大，但如有運動員在年初或年底有參加大型國際賽事，所取得成績也將撥入「2021年度香港傑出運動員選舉」中。

「牛下女車神」李慧詩去年度第5次奪得傑運大獎「星中之星」。（資料圖片）

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