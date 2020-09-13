【英超】沙拿帽子戲法挫列斯造驚人數據　趣怪慶祝動作藏悲傷故事

穆罕默德沙拿自2017年加盟利物浦後，一直是紅軍的主力得分手。今季英超首戰他再顯身價，而他的價值，絕不止3個入球。 入球後，沙拿的一個慶祝動作，背後原來有個故事。

利物浦在全季首戰對升班馬列斯聯，意外地陷入苦戰，雙方最顯著的差距出現在沙拿身上，這名狀態極為火熱的埃及射手個人攻入兩球十二碼、加上上半場一記「火箭式」勁射，助利物浦以4：3全身而退。這記帽子戲法，也令沙拿在為紅軍上陣154場過後，已攻入96個入球、交出41次助攻，5000萬歐元的轉會費如今看來物超所值。

穆罕默德沙拿對列斯聯大演帽子戲法。（Getty Images）

更重要的是，沙拿在紅軍苦戰、部份隊友不在狀態之時，成為全場最出色的一個，除是入球最多的一人，他也在這場比賽中觸球最多（87次）、在進攻端成功傳球最多（35次）、射門最多（9次）、中目標射門最多（3次）、成功過人最多（7次）、創造的入球機會也是最多（4次）。

沙拿慶祝向同胞致意

另一焦點，落在沙拿為紅軍射入奠勝的12碼之後，做出的慶祝動作，當時「埃及之王」雙手掩耳、伸出舌頭，動作看似趣怪，但原來這個動作是模仿另一埃及球員沙卡拉耶（Momen Zakaraya）的慶祝動作，沙拿此舉，是希望向患病的沙卡拉耶送上祝福。

沙卡拉耶是誰？這位32歲中場效力埃及甲組聯賽的艾哈利（Al-Ahly），亦是埃及國腳，卻在今年確診可怕的「漸凍人症」——肌萎縮性脊髓側索硬化症，因而被逼放棄足球。這個俗稱「漸凍人症」的不治之症暫時無法根治，病情漫長而痛苦，大多患者發病原因不明，患者會因運動神經元退化，漸漸出現肌肉無力，症狀會由局部肌肉慢慢擴散至全身，導致癱瘓及吞嚥困難，最後令呼吸肌肉也受影響，呼吸衰竭是此病主要死亡原因。

一般患此病者可以存活5年，但亦有例外，著名的「漸凍人症」患者、物理學家霍金（Stephen William Hawking），由發病開始至逝世之間，存活了55年之久。

部份患「漸凍人症」的運動員：