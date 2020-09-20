【西甲】巴塞隆拿換血停滯不前　聯賽嚴控財政條例限制高文增兵

巴塞隆拿主帥朗奴高文（Ronald Koeman）上任後，不惜與多名主力鬧翻，意欲盡快「換血」，建立自己的體系。 不過，這名荷蘭主帥心儀的迪比、韋拿杜姆遲遲未有實質消息，英格蘭傳媒爆料巴塞未能增兵原來是西甲的財政條例，以及西班牙政府的抗疫援助政策。

高文上任後雷厲風行，告知多名「30+」球星「執包袱」，並盛傳有意引入執教荷蘭國家隊時的門生──里昂翼鋒迪比及利物浦中場韋拿杜姆。

不過，兩人轉會傳聞只聞樓梯響，里昂主席早前更踢爆巴塞莫財，負擔不起迪比的轉會費，外國傳媒指里昂拒絕了巴塞免費借用再買人的要求。

里昂主席大爆巴塞「冇錢買人」，想免費借用迪比再付轉會費。（Getty Images）

巴塞「窮到燶」，奴高文亦不期望會有新兵加盟，他說：「我們正為新球季而努力，我認為我們會靠季前集訓的班底應付新球季。」

利物浦購入拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿後，韋拿杜姆去向成為英格蘭傳媒的討論話題之一。英國《鏡報》周日（20日）報道，巴塞並非不想買該名29歲中場「發電機」， 而是不能買。

盛傳韋拿杜姆（紅衫）會轉投巴塞隆拿，但西甲勁旅始終沒有實質行動。（Getty Images）

報道指，由於疫情影響，西班牙政府出手打救一眾球會，但條件是買人就要付出與轉會費一樣的金額給政府，等同「還債」。以韋拿杜姆為例，有指巴塞欲以1000萬歐元入手，但利物浦還價1500萬歐元，巴塞若願付出1500萬歐元，就要多交1500萬歐元給西班牙政府。

高文剛上任一副「君臨天下」的態度，想不到「換血」卻難若登天。（Getty Images）

除此之外，西甲的財政監控條例亦是巴塞換血受阻的原因之一。西甲賽會在季前都會就各球會的財政報告，給予薪酬及轉會上限。西甲傳訊總監Joris Evers表示歐洲足協有財政公平競技條例，但監察期多於季後，西甲就在季前已「先發制人」。

Evers明言：「如果巴塞想在幕後進行交易，我們的分析員會即時知道。」他指「因為有一段時間各球會過度擴軍，最終陷入財困」，所以才會有現行制度。

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

巴塞會長巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）曾表示在疫情期間，這間加泰隆尼亞球會蝕了2億歐元，故今夏不可能有什麼大動作轉會。《阿斯報》指巴塞2020年的薪酬總額達3.91億歐元，多名「清洗名單」球員都是高薪族，如蘇亞雷斯周薪達45萬歐元，年薪達2340萬歐元。

巴塞沒有「餘錢」簽人，必須先賣走陣中球員籌錢，但除了拉傑迪錫已「回巢」西維爾外，其他球員都似乎沒有人願意出價，高文「換血」困難重重。

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：