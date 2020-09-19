【FIFA 21】Career Mode廿大潛力高小將　巴塞神童升幅最勁

大熱足球遊戲《FIFA 21》下月初推出，除了線上的「Ultimate Team」及「Pro Club」模式受歡迎外，不少玩家亦會在「Career Mode」擔任領隊，買入心儀球員，增強球隊實力。 夏蘭特﹑麥巴比及查頓辛祖等年青球星，在Career Mode內亦有不少進步空間，如今為大家介紹Career Mode內最強潛力的廿大球員。

《FIFA 21》的「Ultimate Team」及「Pro Club」外，經典模式「Career Mode」亦有不少忠實擁躉，在遊戲內創造自己心目中最強的球隊。玩家們通常在遊戲內買入年輕新星，因為部分球員仍然有進步空間，順道考驗眼光。

遊戲開發商EA Sports繼續為《FIFA 21》造勢，推出更多球隊的能力值，今次列出20名在Career Mode潛力最強的年青球員，當中夏蘭特﹑查頓辛祖及麥巴比等球星當然有入選，該3名球員的原本能力值亦達「8字頭」，所以Career Mode升幅未算太大。

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麥巴比原來能力值已達90，他在Career Mode更有機會達到95能力值。（資料圖片／Getty Images）

《FIFA21》升幅最大的9名球員（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

廿名球員當中，7名球員有望提升超過10點，巴塞隆拿的「神童」安素法迪及新加盟AC米蘭的東拿利（Sandro Tonali）的潛力升幅高達14個能力點，而同樣效力巴塞的查卡奧（Francisco Trincão）及皇馬的雲尼斯奧斯（Vinicus Junior）亦有13點的進步，值得一眾玩家注意。

【《FIFA 21》Career Mode潛力最高20人】

+ 14 + 14 + 14

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：

+ 4 + 4 + 4

暫時已知PS5版本運動遊戲（按圖放大）