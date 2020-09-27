【西甲】皇馬對十人貝迪斯險失分　施丹聞轉會即說不：滿意陣容

西甲踢到第3輪，衛冕的皇家馬德里終於登場，疫情之下陷財困的「銀河艦隊」銀光不再，今個轉會窗罕見地「有出冇入」，面對中下游的貝迪斯，即使多踢一人亦贏得相當艱辛。 賽後，西班牙媒體將矛頭指向再度不入比賽名單的夏薩特（Eden Hazard）。

皇家馬德里作客貝迪斯的大軍名單上，夏薩特繼續「失踪」，早前被拍得再次「發福」的他似乎仍未及時操起狀態，以致無法成為戰力，施丹今仗終以22歲前鋒盧卡祖域與賓施馬合作攻堅。

盧卡祖域今年3月在西班牙因疫情強制全民自我隔離期間，曾「犯禁」回塞爾維亞慶祝女友生日，更因而遭塞國總理布納比奇（Ana Brnabic）公開批評。今仗是他在逾200日以來，首次為皇馬正選上陣。

艾沙文迪為貝迪斯先開紀錄。（Getty Images）

皇馬的開局曾經順利，雖然開賽不久有賓施馬食詐糊，但13分鐘即由費達歷高華維迪打開紀錄。貝迪斯雖落後卻未有退縮，在兩分鐘內連入兩球，由艾沙文迪及威廉卡維奴接連建功，反先2：1。

VAR兩度助皇馬 拉莫斯入十二碼奠勝

換邊後不久，貝迪斯卻有艾馬臣艾巴里斯杜「擺老烏」助皇馬追成平手，此子在67分鐘更因侵犯盧卡祖域，經VAR檢視後遭紅牌直接驅逐。多踢一人的皇馬卻幾乎再失波，直至完場前VAR再次成為關鍵，貝迪斯中堅馬斯巴查被指犯手球令皇馬獲判十二碼，由隊長沙治奧拉莫斯操刀，此子射入個人連續第24球十二碼，為皇馬奠勝。貝迪斯將帥雖對VAR滿腔不忿，也只能接受3分盡失的事實。

沙治奧拉莫斯射入個人連續第24球十二碼，助皇馬險勝。（Getty Images）

喉舌報章怒批夏薩特：他不願付出

皇馬今仗欠缺冠軍風範，尤其賓施馬的鋒線拍檔盧卡祖域更是受盡批評，即使有份造成對手紅牌，仍被批為「隱形人」；不過，西班牙媒體則將茅頭指向不在名單上的夏薩特，一向被視為皇馬「喉舌」的《阿斯報》就以《夏薩特是個笑話》發表評論，指出「他對球隊造成的傷害，已無法以任何借口掩蓋」，同時強調：「1億歐元的收購，無法加入對貝迪斯的大軍，問題並非出自他的腳踝，而是因為他在抖暑期間不願付出，結果他跟上個夏季加盟這支『童年夢想』時一樣——既超重又無狀態。」

夏薩特雖有隨隊操練，但尚未完全修身、也未有比賽狀態。（Real Madrid）

文章進而提及，若要欣賞夏薩特踢球，就只能翻看他效力車路士的片段，「他穿起皇馬球衣以來，他的腳踝就很易受傷、也要花很多時間去操起狀態，感覺像被他欺騙了」。

皇馬在今個轉會窗接連放走了加里夫巴利、哈美斯洛迪古斯（馬會譯：占士洛迪古斯）、利古朗及巴謙迪亞斯，卻未有作任何收購，盛傳是因為球會在疫情中財源緊絀。險勝貝迪斯一戰中，更有卻奧斯受傷，主帥施丹被傳媒問及會否考慮增兵，他也答得直截了當：「不了，之前已說過，我滿意現有陣容……我們就是如此，會以這陣容去嘗試取得成功。」

施丹坦承今夏難作收購，皇馬的衛冕路似乎會比以往更艱難。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】