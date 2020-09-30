【中秋國慶行山推介】編輯精選10條新手路線　風景優美難度低

國慶及中秋長假期一連4日，在不能外遊之下，大家有沒有想過趁機探索香港郊野？《01體育》編輯精選以下12條合家觀行山路線，適合沒有遠足經驗的朋友初試行山，與家人朋友享受郊遊樂趣。

一連4日假期，周四天氣較差，不太建議去行山，但周五後天氣不俗。（天文台截圖）

1. 鶴咀

路線：大風坳 > 鶴咀村 > 無線電發射站 > 燈塔 > 雷音洞 > 海洋研究所 > 蟹洞 > 鶴咀道 > 大風坳 路程：8.5公里 需時：5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（路程不短，回程要上斜，但整體上落不多；以5星為最高） 技術需求：1.5星（幾乎全程行馬路，只有繞過無線電發射站的是山路；以5星為最高）起點交通：筲箕灣鐵路站搭新巴9號到鶴咀站下車 終點交通：搭新巴9號回筲箕灣鐵路站//或有前往筲箕灣的紅色小巴入來兜客

推介原因：絕大部分路段是平坦開闊的馬路，適合沒有行山路經驗的朋友；鶴咀村內有士多，提供飲品及小食，可作補給；沿路景點多，既有歷史建築，也有自然勝景。

留意之處：新巴9號前往多個郊遊地點，料假日人流多，或會大排長龍；蟹洞一帶海岸屬保護區，為安全及環境，請勿接近海邊；沿路只有簡陋廁所，衞生情況一般。

【鶴咀行山路線精選照片】

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欲了解鶴咀行山路線，請按：新手親子郊遊之選 賞鶴咀古蹟燈塔 看蟹洞雷音洞

2. 華山

路線：虎地坳 > 杉山 > 華山 > 松山 > 坪輋路 >坪輋村 路程：8公里 需時：4.5小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（最高點不過170米，沒有補給點，需帶備足夠水及乾糧） 技術需求：1.5星（大部份為石屎路，惟部份路段斜度高，另要注意路上的單車或電單車） 起點交通：上水站乘73K九巴到虎地坳 終點交通：坪輋路乘79K九巴到上水站//或乘52K小巴到粉嶺

推介原因：幾乎全程行馬路，十分適合不喜歡行樓級的朋友；景色開揚，可俯瞰上水一帶景色，遠眺深圳；落山位置近坪輋壁畫村，可以豐富路線行程。

留意之處：巴士班次疏落，請留意到站時間；沿路少樹蔭，酷熱晴天行會較辛苦；沿途沒有補給，請買齊糧水才上巴士。

【華山行山路線精選照片】

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欲了解華山行山路線，請按：華山軍路景色開揚 親子路線虎地坳起步

3. 屯門徑

路線：屯門站 > 青山公路 > 麥理浩徑第10段 > 彩虹欄杆 > 若夢園 > 景峰 全程：3公里 需時：2小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（路程短，上屯門徑一段較多樓級；以5星為最高） 技術需求：1星（全部是是鋪設好的石路或石屎路，大部分路段都有欄杆扶手；以5星為最高） 起點交通：西鐵屯門站 終點交通：輕鐵景峰站

推介原因：路程短，所需時間少；全程明顯石路，適合行不慣沙泥路的朋友；景色怡人，俯瞰屯門市中心，還路經打卡勝地「彩虹欄杆」；如果嫌路程太短，可以在若夢園轉右，行往藍地水塘。

留意之處：上山及落山路段較多樓級，中段則上落不多；沿路沒有補給點，上山前請帶齊糧水。

【屯門徑行山路線精選照片】

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欲了解屯門徑行山路線，請按：西鐵站起步行屯門徑去景峰 看彩虹欄杆訪若夢園

4. 小夏威夷徑

路線：井欄樹 > 小夏威夷徑 > 蓮苑徑 > 將軍澳村 全程：3.7公里 需時：3小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1星（大部分為下山路段，所耗體力不多；以5星為最高） 技術需求：1.5星（有少部分路可能較滑，要小心；以5星為最高） 起點交通：乘九巴91M至井欄樹下車 終點交通：行到港鐵寶琳站搭港鐵

推介原因：全程落山，體能消耗低，十分適合怕上斜及上樓級的朋友；小夏威夷及蓮苑臺瀑布景色優美。

留意之處：部分山路較原始，有機會跣腳；澗水骯髒，不宜觸撞；沿路沒有補給，請帶備足夠糧水。

【小夏威夷徑行山路線精選照片】

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欲了解小夏威夷徑行山路線，請按：小夏威夷徑看百年文物 往返將軍澳村與井欄樹古道

5. 青衣自然徑

路線：長宏 > 寮肚路 >青衣自然徑 > 青衣西路 全程：約4公里 需時：約3小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1星（路程不長，最高點僅約200米，休息位置極多） 技術需求：1星（全部青衣自然徑都是靚路，大部分路段都有欄杆扶手） 起點交通：青衣港鐵站搭九巴248M到長宏 終點交通：在青華苑站搭巴士至各區

推介原因：整段路都是鋪得非常漂亮的靚，老少咸宜；沿路多長凳及涼亭等休息點；搭巴士已經上到山腰，上山路程不算長；可以觀看青馬大橋靚景；不少路段都有樹蔭；沿路指示清楚。

留意之處：沿途沒有補給，請買齊糧水才上山。

【青衣自然徑行山路線精選照片】

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欲了解青衣自然徑行山路線，請按：黃昏上山睇日落好去處 俯瞰青馬大橋馬灣風景

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6. 千島湖清景台

路線：大棠山道 > 燒烤場 > 麥理浩徑第10段 > 千島湖清景台 > 掃管笏 全程：9公里 需時：4小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：2星（上山路以馬路為主，路程最高點約200米，不太吃力；以5星為最高） 技術需求：2星（大部分是馬路，山路亦十分好行；以5星為最高） 起點交通：乘港鐵接駁巴士K66至大棠山路下車 終點交通：乘小巴43到屯門市中心

推介原因：部分路段為天然山徑，但十分好行，適合新手嘗試；千島湖清景台風景確實靚，值得一遊；上山及落山路段都以馬路為主；沿路指示相當清楚。

留意之處：千島湖清景台假期時勢必人山人海，注意衞生，互相禮讓；大棠燒烤場有小食亭，但之後就沒有補給；比起之前幾條路線，這條較長程。

【千島湖清景台行山路線精選照片】

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欲了解千島湖行山路線，請按：大棠出發上千島湖清景台 俯瞰大欖涌水塘

如果想由屯門市中心出發行去千島湖，請按：屯門站出發行麥徑 訪千島湖清景台再落元朗大棠

7. 龍虎山

路線：香港大學 > 碧珊徑 > 龍虎石澗 > 中草藥園 > 松林炮台 >盧吉道 > 山頂凌霄閣 全程：約6公里 需時：3小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（整段路需要上升約400米，但上山路好行，而且多休息位置） 技術需求：1.5星（大部分都是石屎路或馬路，但龍虎石澗的一小部石級可能較滑） 起點交通：香港大學地鐵站A出口 終點交通：山頂廣場可乘新巴15號往中環

推介原因：沿路多樹蔭；路徑明顯；景色多元化，要大自然景色有石澗，要認識植物有中草藥園，要了解歷史有松林炮台，最後行盧吉道可以盡覽維港美景。

留意之處：沿路沒有補給，請帶備足夠糧水；幾乎全程都是上山的路；沿路會遇到公廁。

【龍虎山行山路線精選照片】

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欲了解龍虎山行山路線，請按：香港大學經龍虎山上山頂 多樹蔭又多消暑位

如果想增加難度可選擇上西高山，路線詳情請按：香港大學站起步登西高山觀景台 落山頂廣場近又方便

8. 麥理浩徑第6段

路線：大埔公路 > 金山路 > 九龍水塘 > 城門水塘 全程：約4.6公里 需時：2小時 體力需求：1.5星（初段馬路上落不多，之後接山路需要上樓級，但樓級路不長；以5星為最高） 技術需求：1.5星（前半部分是馬路，其後是路況良好的山徑；以5星為最高） 起點交通：乘九巴81或72號到石梨貝水塘下車 終點交通：步行至菠蘿壩搭小巴82號到荃灣

推介原因：如果想試行麥徑的朋友，可以試一試第6段，因為這是麥徑之中最短、最簡單及鄰近市區的一段；初段為馬路，可作熱身，之後轉上山路，亦明顯清楚；九龍水塘景色不俗，行到近城門時，可見九龍鬧市景色，還可參觀戰時城門碉堡遺跡。

留意之處：沿路有猴子出沒，避免在山上進食，也避免拿膠袋出來。

【麥徑第6段行山路線精選照片】

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欲了解麥徑第6段行山路線，請按：九龍水塘出發行第6段 經金山孖指徑至城門

9. 東龍島

路線：東龍洲碼頭 > 佛堂門燈塔 > 露營區 > 東龍洲炮台 > 奇石陣 > 東龍洲碼頭 路程：3.4公里 需時：1.5小時 交通：三家村碼頭或筲箕灣避風塘十號梯台搭街渡前往東龍洲

推介原因：小島郊遊更覺遠離繁囂；島上有士多提供小食及飲品；島上山徑有長有短，任君選擇，最長的環島遊可行3小時；景點多元化，除了風景，還有炮台遺跡

留意之處：請注意船期；如果遊客多，午飯時間在士多要耐心等候。

《山野漫遊——女生行山指南》介紹東龍島行山路線。（01美術製圖）

欲了解《山野漫遊——女生行山指南》介紹的東龍島行山路線，請按：半個鐘船程抵避世勝地 閒遊燈塔炮台賞醉人海景

10. 魔鬼山

路線：油塘站 > 高超道 > 將軍澳華人永遠墳場通道 > 衛奕信徑3段 > 歌賦炮台 >魔鬼山棱堡 > 高超道 >油塘 全程：約3.6公里 需時：1小時20分鐘（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（由高超道起步時斜度甚高，慢慢走就可以；以5星為最高） 技術需求：1星（路狀良好，適合男女老幼，可選擇吸震力強的鞋；以5星為最高） 起點交通：港鐵油塘站 終點交通：同上

推介原因：魔鬼山的名字十分霸氣，用腳征服卻絕不困難。於油塘起步，經過衛奕信徑3段，花一點腳力便可到齊魔鬼山棱堡、歌賦炮台、砵甸乍炮台，感受魔鬼山在腳下。如果天氣好的話，可以看到日落。

留意之處：沿路沒有補給，請帶足糧水上山；雖以石屎路為主，但有段長樓級要上，注意體力留放。

【魔鬼山行山路線精選照片】

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欲了解魔鬼山行山路線，請按：油塘經衛奕信徑輕鬆行魔鬼山 坐看風起雲湧時

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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行山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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建議放入背囊的行山裝備：