【英超】曼聯痾蛋門神為派膠抗辯　自稱費格遜「哀求我留下」

曼聯1999年夏天需要填補一代丹麥「鋼門」舒米高轉投士砵亭後留下的一個空洞，此時陣中兩名門將受傷，唯有急急以450萬英鎊由威尼斯收購意大利門將泰比（Massimo Taibi）。 不過，這名意國門將沒有填補到後防大洞，更曾出現「痾蛋」的嚴重失誤，4場波後「紅魔」生涯就完結了。 不過，在泰比的世界中，「痾蛋」只是意外，絕非失誤。

曼聯於1998至99年球季贏得英超、歐聯及足總盃，達成「三冠王」的壯舉，但當時36歲的舒米高，在球隊走上球壇巔峰時，轉投士砵亭踢「養生波」。「紅魔」當時有保斯尼治（Mark Bosnich）及雲迪古（Raimond van der Gouw），兩名門將卻因傷無法把關。

「紅魔」急求門神，無可奈何之下從威尼斯引入泰比。不諳英語的泰比在29歲時突然走進英超大舞台，第一場更是「雙紅會」作客利物浦。

泰比轉投曼聯後錯誤連連。（網上圖片）

曼聯1999年三冠王功臣：

+ 20 + 20 + 20

雖然曼聯多得「紅軍」名宿兩次擺烏龍贏3：2，泰比在該場亦有數次不錯的撲救，但亦暴露容易失誤的一面，完半場前出迎沒收占美列納開出的罰球，在毫無威脅下竟然沒有接到，讓希比亞輕鬆頂入。

泰比其後3場都沒有得到Clean Sheet，9月25日對修咸頓一戰，面對拿鐵斯一個軟弱無力的遠射竟然「痾蛋」，之後一戰對車路士更慘吞5蛋。

這名意國門將之後就沒有再為「紅魔」把關過，2000年1月以外借身分轉投里賈納，同年7月以250萬鎊永久轉會。

泰比：「痾蛋是意外，不是失誤！」（網上圖片）

泰比2000年1月被賣到里賈納。（Getty Images）

今年50歲的泰比近期接受訪問時，談及當年往事，自稱當時因為家庭問題才離隊，並非被領隊費格遜趕走。不只如此，「紅魔」眾人一直都在幫助他融入英格蘭足球文化，亦不想他離隊。

他指射手舒寧咸深知泰比的場外問題，但仍出手挽留他，更在大軍離開英格蘭到巴西參加世界冠軍球會盃前跟他說：「你不需要跟我們來，留低慢慢去解決家庭的問題，我們回來時才歸隊吧。」

泰比「意外」痾蛋經典重溫：

泰比指「痾蛋」這種事不時都會發生，就算自己回到意大利效力拖連奴時亦曾再發生。（Getty Images）

泰比版痾蛋的定義

泰比指費格遜曾「哀求（begged）」泰比停下來、想一想，利用兩周時間回國處理事務，留低慢慢學習英語。

2009年才退休的泰比稱因為實情根本非如外界所說，故每每聽到「泰比被趕走」、「泰比是英超史上最差門將」時都會很憤怒，自問首兩戰表現不俗，英國傳媒以4場比賽就摧毀了自己的生涯是「瘋狂的行為」。

泰比指曼聯眾人都不想他離開，時任領隊費格遜更「哀求」他留低。（Getty Images）

他又解釋：「痾蛋雖然十分難看，但這種事常發生。我在拖連奴亦曾痾蛋，這種事總會發生。痾蛋是意外，不是失誤。出部漏接是失誤，但當一個軟弱無力的射門穿過你的雙腿，完完全全是個意外而已。」

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