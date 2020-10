雲迪積克重創︱利物浦後防大將至少缺陣半年　矢言：我會強勢回歸

利物浦球迷最不想聽到的消息終被證實:後防大將雲迪積克(Virgil van Dijk)對愛華頓一仗膝部受創後需動手術,復出無期。 這枚震撼彈眾人尚未消化,堅強樂觀的他已接受殘酷現實並向球迷承諾:「我即將回來」(I'll be back)。

利物浦作客同市宿敵愛華頓一戰,比賽6分鐘紅軍一次角球延伸攻勢,正在後上攻門的雲迪積克被愛華頓門將比克福特粗暴地以「鉸剪腳」夾跌,倒地後表情痛苦,在軍醫陪伴下一拐一拐地離場治理。



賽後他重創消息被瘋傳,被拍到離開醫院時需要用上柺杖,最終跟坊間傳言一樣,他膝部十字韌帶(ACL)受創要開刀做手術,球隊未為他復出定下時間表,惟ACL術後治理基本上為6個月以上起跳,難有例外。

即使受如此重大打擊,雲迪積克依然保持正面態度,他在Instagram向球迷發信大派定心丸。

利物浦後防大將雲迪積克膝部需動刀,今季復出無期。(Getty Images)

比克福特「奪命鉸剪腳」擊倒雲迪積克連環圖:

雲迪積克一封給球迷的信,矢言要以更強姿態康復歸隊。(Instagram@Virgilvandijk)

雲迪積克給球迷的信:

「今天(周日)下午我跟主診醫生會面,在昨天(周六)事件後展開我的康復療程詳細規劃。」

「現在我完全專注在復康治療上,並將會竭盡所能,務求能夠盡快回來。」

「即使失望,我仍堅信在困境中會有生機,在神的幫助下,我會確保自己回來時將會較之前更優秀、更健壯和更強大。」

「我相信足球跟人生一樣,凡事發生背後必有原因。因此無論經歷高或低潮均必須嘗試保持謙卑。在我太太、孩子們、家人和利物浦內每一個人的支持下,我已預備好迎接前面的挑戰。」

「我希望在此感謝送上打氣訊息的每一位,那對我和我家人均極為重要。未來幾個重要的星期,我將會盡一切可能力量支持我的隊友,我亦會每日好好檢視自己康復進度。我很快便會回來。」

利物浦證實中堅雲迪積克重創 須接受膝部手術復出無期

VAR球證兩爭議判決累利物浦失分 被起底疑似曼聯球迷

利物浦隊長軒達臣發文祝隊友雲迪積克早日康復,短短數句卻極感人。(Instagram@jhenderson)

【雲迪積克重創隊友球迷反應】 (按圖放大)

利物浦一眾隊友,包括正副隊長佐敦軒達臣、占士米拿,以及新加盟的祖達、剛離隊轉投錫菲聯的小將利安比維斯達、以至英格蘭翼鋒查頓辛祖等球員,均在他的信息下「派心心」,祝願他早日康復。

軒達臣亦特別發文,送上窩心的一句「復出定必勝過挫折」(The comeback is always stronger than the set back...),然後祝福他:「我的兄弟,好好康復,我們會靜候你回來」,一個加油加一個心心emoji,#YNWA,勝過千言萬語。

雲迪積克是利物浦後防最重要一員,他長期休戰勢對衛冕之路帶來重大打擊,不少球迷傷心不已,甚至有利迷願意「犧牲自己」,揚言:「Virgil,拿我的膝頭去吧」。