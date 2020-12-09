世盃領軍美斯差一步稱王　阿根廷國家隊前教練沙比拿逝世

阿根廷66歲國家隊前教練沙比拿（Alejandro Sabella）上月傳出得悉馬勒當拿（Diego Maradona）死訊後大受打擊，不適送院，周二（8日）終告不治。

沙比拿上月突被緊急送進首都布宜諾斯艾利斯一間醫院接受檢查，其後病情未見好轉，延至周二不治；當地傳媒報道，他是死於心臟衰竭。

沙比拿上月傳出送院，其家人曾透露他在得悉馬勒當拿（Diego Maradona）死訊而大受打擊。（路透社）

沙比拿在2014巴西世界盃帶領阿根廷取得近年最佳成績，場場「僅熟」贏一球，準決賽互射12碼淘汰荷蘭，決賽與德國戰至加時才以0：1飲恨，功敗垂成之後，沙比拿離開國家隊，更離開教練席，未再執教。

【阿根廷近年最接近世界盃的一回：2014年世界盃決賽】（按圖放大）

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沙比拿近年健康欠穩，兩年前接受訪問曾暗示不樂觀：「當我努力奮鬥，希望存活，我就記起跟麾下的話，『你不能付出少於100%』。既然我對他們有要求，我要為生存繼續戰鬥。」

沙比拿的足球路途相當特別，球員時代在河床成名後曾到英格蘭落班，先後效力錫菲聯與列斯聯，並曾入選阿根廷國家隊；在89年退役後一直與阿根廷名帥巴薩里拉合作無間，擔任其副手，至2009年執掌學生隊（Estudiantes de La Plata）教鞭，同年奪得南美自由盃。

阿根廷在決賽一再失機，希古恩（右）入球又越位，最終落敗。（Getty Images）

2011年，沙比拿接手阿根廷國家隊，2014年世界盃得亞軍，是1990年意大利世界盃以來最佳成績，那年阿根廷由球王馬勒當拿領軍，決賽對手是西德。90年的決賽雙方爭持不下，完場前5分鐘布林美射入12碼為西德奠定勝局，阿根廷衛冕失敗，馬勒當拿在頒獎台前留下男兒淚。24年之後，阿根廷10號已是世界足球先生美斯，眾將在關鍵時刻一再建奇功，殺入決賽。美斯曾經很接近王座，可惜那一場決賽失諸交臂，阿根廷有多次近距離埋門都未能把握，結果加時下半場被馬里奧葛斯一箭定江山。