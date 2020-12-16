【足球】中北美洲冠軍盃蒙面俠乍現　網民：再沒理由不戴口罩

新冠肺炎2020年肆虐全球，雖然多次有報告、專家指出戴口罩可有效預防感染，但仍有不少外國人都嫌棄口罩，部分更以有自由呼吸的權利為由抗拒戴口罩。 不過，日前中北美洲球會冠軍盃，一名洪都拉斯球隊CD奧林比亞球員在對蒙特利爾衝擊一戰，戴上口罩踢全足場，表現沒有任何影響，令到不少網民都為之驚嘆。

33歲的賓特臣（Jerry Bengtson）周三（16日）的中北美洲冠軍盃8強次回知主場對蒙特利爾衝擊一戰，戴口罩踢足90分鐘，成為了傳媒報道及球迷討論的焦點。

中北美洲冠軍盃因為疫情一度暫停，近期集中一地於美國奧蘭多繼續之後的比賽。別以為賓特臣因為美國疫情嚴重才戴口罩，有洪都拉斯球迷表示這名前鋒自疫情爆發後，於本土聯賽亦是「蒙面俠」上陣，一切都是避免感染病毒，保護家人。

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賓特臣變「蒙面俠」，口罩作賽踢足全場，球迷形容他為「野獸」。（Getty Images）

這名洪都拉斯國腳戴口罩上陣，有沒有影響到表現？根據CD奧林比亞教頭托基利奧（Pedro Troglio）表示，賓特臣表現如常，亦不覺得全場得他一個「蒙面俠」奇怪：「你們覺得古怪是因為這是洲際球會賽事，而他又是唯一一人戴口罩作賽，但這都不會令他分心，他仍是入球不絕。」

值得一提的是，賓特臣於3月首回合亦有入波。不過，這名洪都拉斯國腳今仗未有入球，CD奧林比亞以0：1輸波，兩回合打和2：2，以較多作客入球晉級。

托基利奧指賓特臣戴口罩作賽，表現未受影響。（Getty Images）

不少網民見到賓特臣戴口罩作賽，都驚嘆其體能，其中一人說：「我的天，我做運動流汗流浹背，口罩亦全濕了，如果我在洪都拉斯這樣做，就會似是在對自己施水刑一樣，這傢伙絕對是野獸！」

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蒙特利爾衝8強止步。（Getty Images）

另一名球迷則說：「如果他比賽時可以戴口罩踢足全場，大家都沒有理由不戴口罩。」不過，亦有人質疑運動時是否應該戴口罩：「不是有建議運動時不要戴口罩嗎？當然明白各人有選擇的自由，但理論上球員落場已經接受檢測及呈陰性反應，他應該不需要戴口罩吧？」

賓特臣為家人戴口罩作賽。（Getty Images）

CD奧林比亞4強將要硬撼羅超勁旅堤格雷斯，由於疫情關係改為一場決勝負，作為主力的「蒙面俠」賓特臣定必會登場，力爭決賽入場券。

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