【2020年行山意外回顧】死者不乏資深遠足客　絕龍谷險地致1死1傷

回顧2020年的行山意外，至少19人命喪山上。 致命意外主要有兩類，行山人士在險要的石澗懸崖失足墮下而亡，或是因中暑、隱疾等突然暈倒，失去知覺猝死。不幸逝世的有退休消防員、資深行山人士及童軍團長，就算行山經驗多麼豐富，亦有機會出意外。若考慮年齡分佈，大部分因行山意外而亡的，都是50歲以上的中、老年人士。

統計2020年的新聞報道，發現今年的致命行山意外急增，由2019年的至少12宗，升至今年的至少19宗。致命行山意外主要分為兩類，分別是高處墮下及突然猝死。在10宗墮下致死的意外中，有6宗在石澗發生，包括紅萬石澗、仙散石澗、青龍石澗、臥龍石澗、馬大石澗及石龍飛瀑。

值得行山人士警剔的是馬大石澗意外。8月中，有25歲巴基斯坦籍男子在馬鞍山大水坑的馬大石澗行山，行到英雄瀑位置玩跳水，重傷昏迷，送院後不治。到9月初，再有行山人士在英雄瀑附近準備跳水時失足受傷，由直升機送院救治。在石澗玩跳水是高風險活動，因為潭水深度不時會變化，如果頭部及身體撞及岩石，後果堪虞。

25歲巴籍男馬大石澗瀑布玩跳水重創 直升機救起送院不治

意外發生後，傷者被送往醫院搶救。（資料圖片/王譯揚攝）

行澗致死的意外之中，不幸逝世的不乏資深山友。4月底，64歲的林慕儀與丈夫到大東山青龍石澗行山，兩人失散，丈夫回家後，久未有妻子消息，報警求助。經救援人員及山友搜索，在「天池」附近發現她多處受傷身亡。林慕儀有豐富行山經驗，十分熟悉青龍石澗，長期跟隨多支本地旅行隊行山，人緣甚好。

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消防當時在大東山「天池」附近發現林慕儀。（資料圖片/受訪者提供）

在7月底，又發生一宗嚴重意外，在行山界的著名險地臥龍石澗的絕龍谷，有兩名行山人士從逾10米高處墮下，60歲男傷者送院搶救，其後不治，而53歲女傷者情況危殆。2020年在石澗發生的致命意外就有7宗，除了6宗墮下致死，還有一宗在西貢飛鳳石澗，有71歲老翁行澗時遭落石擊中而亡。

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行澗要小心，綑邊亦然。今年4月有一宗綑邊的致命意外，41歲的方婉婷與友人在西貢海岸綑邊，疑似行錯路，攀上一處風化嚴重的石崖，飛墮50米身亡。女死者方婉婷熱衷於越野和長跑界，而且熱心協助傷健共融，生前為由視障及聽障人士組成的猛龍長跑隊另立猛龍越野大本營，致力為傷健人士一圓行山心願。

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對面的崖壁就是意外發生的位置。（資料圖片/受訪者提供）

說起綑邊的意外，在9月底，有位中年女子與多名友人在清水灣大廟灣「綑邊遊」，她沿海邊以繩索攀爬，打算前往鷹咀石，中途繩索突然斷裂，女事主墮下海邊山坡，受傷送院。

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飛鵝山及獅子山兩大行山勝地，今年都發生過致命意外，其中在意外黑點飛鵝山自殺崖，有位52歲女子在4月底意外墮下約20米高山崖身亡。在11月底，有位56歲婦人行難度較高的小徑往獅子山頂，途中失足墮下約30米，頭部受傷，多處骨折，最終不治。

飛鵝山自殺崖郊遊奪命事故 行山婦直墮20米崖底不治

政府飛行服務隊到場搜救。（資料圖片/林振華攝）

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除了失足下墮致死，2020年亦有幾位行山人士猝死，其中較受關注的是56歲退休消防員王偉群在6月與友人到白腊灣行山時，突然感到心臟不適，之後昏迷，送院後不治。在12月中，49歲童軍團長與家人到西貢鯽魚湖行夜山時突然昏迷，搶救無效不治。

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據了解不幸猝死的56歲男子王偉群為退休消防員。

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綜合2020年的行山意外報道，至少19人因行山意外去世，死者年紀偏大，除了在馬大石澗跳水致死的25歲男子，其餘18名死者都是40歲以上，當中5人為40至49歲，7人為50至59歲，6人為60歲或以上。

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2020年還有一宗行山人士遭遇雷擊的意外，在9月初，有位49歲女子持傘在將軍澳行山，行至衛奕信徑被雷劈中，肢體麻痺，幸沒有生命危險，右腰及雙腳灼傷。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士表示，在雷擊意外當中，除了直接雷擊之外，更常見的是側閃及地面電流。（資料圖片/龔慧攝）

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