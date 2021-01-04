【英超．路斯一分鐘球評】少帥的祈禱　要3連勝還是華拿說明書？

快車過埋今晚，終於停站，有得唞吓，除咗林伯。 上個月頭車仔氣勢勁，追貼榜首。點估到一個快車，跌到第8。噚晚對曼城輸得太樣衰，加埋今季開水喉買「飛機大炮」都用唔掂。冬風起，林伯聞到魷魚味。

車路士喺史丹福橋擺陣，一向有保證，輸還輸，多數係強隊，今季都只係輸畀利物浦。睇賽果，主場輸畀曼城都算正常發揮，但係睇埋過程，上半場一失波，防線受到第一次衝擊之後未驚醒，第2、3球睇波唔睇人，睇人唔貼身。

曼城陣容不整照破車路士 半場16分鐘內連轟3球奠勝

華拿到底點用先啱？林柏特未有想法。（Getty Images）

睇賽果以為曼城「王者魂」覺醒，睇完發覺係車仔低處未算低。季前2億買人，薛耶治Keep住覆診都算，華拿唔慣踢翼要返後，愈踢愈沉，9場聯賽冇波入。夏維斯仲慘，位置成日變，攻中、中鋒、右翼，連「8號位」都踢過，擺嚟擺去，搞咗半季入得1球。

車路士華拿入球荒信心盡失頭頭碰着黑 林柏特信任未減

「老友，點樣可以3連勝？」（Getty Images）

林伯硬頸，大家都知。上季尾Kepa失準又唔聽話，明知卡巴尼路水準大跌，照出。今季馬高斯阿朗素自己上大巴，被方丈判處直入凍櫃。要制衡方丈，要靠油王。車路士高層一向急進，使得錢就要回報。林伯上年帶住名宿光環，受住限買令用新秀搶到歐聯資格，今季要飛機有戰機，要大炮有米加粒子炮，點知畀舊年同一階段攞分少。難怪有傳媒話鑊已開，準備上演「林伯落鑊」。

林伯面面觀：

硬頸少帥前途亮紅燈，正如阿迪達早前處境。阿仙奴領軍主場擊敗車路士，乘氣勢加上微調陣式，3連勝反彈。林柏特遇上眼前處境，強調「重建必有痛楚」。但相對高效的阿巴謙與基奧特長居後備，用來應急「救近火」是咪有得諗？林柏特，又有冇咁諗？

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+ 2 + 2 + 2

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