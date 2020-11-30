【英超．路斯一分鐘球評】曼聯得射手導師　魔性澎湃陸續有來

噚晚紮衡馬等睇熱刺去史丹福橋尋仇，之前嗰場波，Whatsapp紅魔谷嘈到拆天。 半場落後，補時反給，唔怪得。睇下「拉score」，卡雲尼助攻，卡雲尼入波，阿叔發火，非同小可。

曼聯今季下來，離不開「海鮮波」。好好贏一場，下場令你充滿期待，就會出事，今戰亦然。上半場格連活特與般奴費南迪斯連番失機，遇上修咸頓罰球王禾特普斯「着火」，輸夠兩球。

昨夜曼迷開心過度，今天有沒有hangover?（Getty Images）

【卡雲尼追平入球逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

【01球評】卡雲尼神級走位盡顯級數 入球之外還怎樣幫到曼聯？

01球評︱英超VAR毀滅足球 鑑證式判決令人心累 不如改睇乒乓球

兩張圖話你知卡雲尼走位有幾勁：

半場過後，蘇斯克查換走受傷的迪基亞，同時用卡雲尼代替格連活特，成效立見。卡雲尼不惜氣力奔跑，難以防守，而且傳送與埋門的功力深厚。助攻「B費」扳回一城的一腳恰到好處，兩個頭槌入球，捕位與反應盡現射手觸覺。家有一老，如有一寶，曼聯買老鬼有一手。拿臣與伊巴之後，又找到射手「導師」。7號魔咒，對老江湖沒有法力。

蘇斯克查終於嘗到「早換早享受」滋味，陷入困局不如放手搏（路透社）

經此一役，蘇斯克查會否一改換人策略，更為大刀闊斧，仍待觀察。不過，甸恩軒達臣或要頂替受傷迪基亞，在雙邊戰線擔正。不論成敗，至少滿足曼聯球迷的期待。

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

【英超．路斯一分鐘球評】

紅軍三叉㦸B型 最佳第4人帶來幸福煩惱

沒有你之後 兵工廠變「木人巷」

征國際賽變十字軍 熱刺成最大贏家？