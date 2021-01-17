港島行山路線｜沿衛奕信徑陽明山莊行到鰂魚涌　歎維港兩岸海景

於黃泥涌水塘旁邊的陽明山莊起步，入口在山莊對面，有木牌坊指示。第二段開始時與港島徑第五段同在渣甸山（433米）上。經過石礦場後，衛徑第二段接上小馬山（標距柱W012前行300米），終點在康怡花園，而港島徑則直走往畢拿山。這段路的分支頗多，遊人應留意指示和路牌。 長度：6.6公里 時間: 3小時

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衛奕信徑二段標距柱：W009 - W018

導賞點

走過孖崗和紫蘭後再踏上渣甸山頂一點也不吃力，而且本段走在叢林之間、泥地之上，令人感到與自然十分接近。遙望繁忙的香港九龍商業區，綠林與繁囂在咫尺間，與方才赤柱鄉郊的感覺迥然不同。到此段為止，都是環繞大潭水塘而行。望到石礦場在不遠處，便是時候步進大潭公園鰂魚涌擴建部份。

沿石礦場旁小徑上行小馬山，是此段最後的長石級路。步上峰頂後應留意衛徑的指示柱往北走。走在山脊上，感覺輕鬆，向左觀望依依不捨港島的美麗海景，向右望見目標不遠的九龍東與維多利亞港景致，整個小小的香港就在眼前。遊人還會留意到山麓上有一枝枝的鐵杆，那些是避雷針。末段緩緩向下行，過小馬山橋後聽聽右方淙淙流水。與小溪為伴走不久，到達鰂魚涌緩跑徑。見到標距柱W016應往西下行，途中會經過觀音園，可在旁邊的涼亭稍作休息。接走柏架山道到鰂魚涌樹木研習徑的起點，便是時候返回繁忙的鬧市了。

越過柏架山道沿研習徑前行，在途中有多個已荒廢的糧倉和兩處由紅磚砌成的大型爐灶。這些爐灶是英軍在二次大戰前興建，預備在戰爭中作長時間抗戰之用，很可惜香港很快已被日軍攻佔，爐灶尚未使用過。在附近的多個糧倉，則在淪陷期間為市民提供食物。

現時的康怡花園原為太古水塘。太古水塘是太古洋行於19世紀末，發展鰂魚涌工商業時所建的，現時康柏橋跨越的就是舊日水塘的集水區。

切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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交通資料 起點：乘搭城巴41A號、新巴63號（於北角碼頭上車）、城巴6號或新巴66號（於中環交易廣場上車），在黃泥涌峽道下車，步行到起點。 終點：港鐵太古站。

注意事項：經過渣甸山後在石礦場（港島徑標距柱H056）可沿引水道前行500米經畢拿道，或沿柏架山道下行往鰂魚涌。

衛徑第二段的路線圖。（漁護署網站截圖）

有氣有力的話，不妨挑戰衛奕信徑第一段：行天梯登孖崗山超考腳力 再上紫羅蘭山落陽明山莊

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第二段：陽明山莊＞鰂魚涌】

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