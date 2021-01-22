九龍行山路線｜油塘站行衛奕信徑三段　感受城市中的郊野閒適風光

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-01-22 10:17

衛奕信徑最有趣的一點是橫跨香港島、九龍、新界。從香港島走到九龍油塘，第三、四段要途經多條大小屋邨和村莊。雖然可順帶一睹各郊野小村的閒適風光，惟中段某些地點的路標仍然指示不足，首次踏足這兩段的遊人，需要向熟悉方向的晨運人士詢問清楚，或先參考行山書。 長度：9.3公里 時間：4小時

點擊下圖看看衛奕信徑第三段特色風光！👇👇👇

衛奕信徑三段標距柱：W019 - W031

導賞點

從油塘邨華人永遠墳場起步，沿斜路上行，可一窺觀塘以及對岸港島一帶的景致。以往因為啟德舊機場的關係，九龍東一帶的樓宇都受到建築限制，如今放眼遙望卻是高聳的建築物，實在有歲月變遷之感。過了涼亭有衛徑的指示路標W020，傍炮台山（又稱魔鬼山）和照鏡環山而行，可見佛堂洲及東龍洲的景致。日出東方，過了中午時份的景色更美。

不久，魔鬼山就在眼前。明末清初時，海盜李萬榮佔據此山勒索來往的船隻。1900年英軍在此興建砲台，名為「歌賦砲台」。直至1930年代後期，砲台被撤走，魔鬼山便成為一座沒有固定武裝的碉堡。過了魔鬼山會見到一小路下山，這時應接走在馬路（澳景路）另一端的山路上五桂山。

看見涼亭便上行五桂山，走在山脊上，右方調景嶺已變成新式樓房。沿路分岔路口甚多，要緊記向北面前行。在五桂山上不難遇上熟悉路段的晨運客，還會看見村民自己興建的休憩地方。看到將軍澳隧道在不遠處，便要下行到馬游塘村（W026）。經過翠林路的涼亭入凹頭村，路邊的小溪是多種蜻蜓和豆娘的繁殖地，不妨花點心思時間細意欣賞這難得的大自然之美。

衛奕信徑第三段路線圖。（漁護署網站截圖）

切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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交通資料 起點：於港鐵油塘站A1出口出發；或九巴14號（於中港碼頭乘搭）、14X號（於尖沙咀乘搭）、62X號*或259D號（於屯門市中心廣場乘搭），在油塘巴士總站下車。 *只於特定時段行駛 終點：乘搭91號、91M號、92號或專線小巴1號、1A號、11號至港鐵彩虹站。

同場加映，衛奕信徑第二段介紹：港島行山路線｜沿衛奕信徑陽明山莊行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第三段：藍田＞井欄樹】

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