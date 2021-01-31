英超熱話︱車路士領隊被炒Jackpot累積過億　誰是分手費王中王？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-01-31 20:36

林柏特成為車路士「油王」班主艾巴莫域治麾下又一「亡魂」，晉身前藍軍領隊的大家庭之餘，亦是新一個「分手費」袋袋平安的主帥。 有統計指，歷年「油王」單是辭退主帥，已花去過億英鎊，當中哪一位領得最多？

艾巴莫域治向來對車路士領隊均耐性不多，只要他有任何不滿意的地方，無論是頂級名帥或是球會昔日功勳名將，全部手起刀落無情講。

一般而言，球會跟領隊合約均以3年或以上起跳，合約餘下年期愈長，炒魷時賠償代價便愈高昂。或許球會管理層歷年下來已受夠教訓，車路士向林柏特繼任人杜慈的合約期均只得18個月，林柏特最終獲得的「分手費」亦只得外界盛傳的三分之一。

即使分手費只及原先盛傳三分之一，林柏特亦將200萬英鎊「袋袋平安」。 （Getty Images）

【油王年代車路士歷任領隊分手費】 （按圖進入）

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林柏特分手費為何大縮水？

球員年代的林柏特，曾是車路士陣中人工最高球員，2008年續約時周薪達14萬英鎊。2019年夏天他以主帥身份重返史丹福橋，年薪400萬英鎊，換算為周薪約7.7萬英鎊。

他跟球會簽約3年，18個月後被炒，一度令外界以為他可以獲得餘下18個月人工600萬英鎊。不料最新消息指出，他只得200萬英鎊賠償。以此推敲，林柏特跟車路士所簽的應為一份2年死約加1年生約，由於球會並未啟動續約條款，故林柏特的合約只餘下6個月而非18個月，令他的分手費大縮水，查看昔日舊新聞，難怪去年底「林伯」曾放風希望跟球會續約。

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摩連奴「分手費」一枝獨秀

一眾車路士前領隊之中，帳面數目以2018年夏天離任的干地最高，合共花去球會2660萬英鎊，不過這數目是雙方對簿公堂的律師費加上他整個教練班底賠償總額，他本人實收「只有」900萬英鎊。

因此無論單次中獎還是累積獎金，榮登車路士分手費之王的依然是The Special One摩連奴。這位葡萄牙領隊2007年首度離任時已獲得車路士一筆2310萬英鎊違約金，到2015年第二度被炒，再獲830萬英鎊賠償，總額高達3140萬英鎊。

即使賓尼迪斯、希丁克和沙利三任領隊約滿離隊不用賠償分文，連同林柏特在內車路士辭退歷任領隊已累積花費1.125億英鎊。

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車路士眾將感謝林柏特：（按圖進入）