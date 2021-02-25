【體育熱話】最性感賽事卡塔爾遇阻滯　沙排女將被逼密實憤而棄賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-25 16:17

在烈日當空的沙灘上打排球，見到都覺得熱，不論男﹑女子球手亦盡量「清涼」地上陣，如果看到女子球手穿長衫長褲，會否覺得有點奇怪？ 下月即將在卡塔爾舉行的世界沙灘排球巡迴賽多哈站，相隔多年後再度舉辦女子組賽事，未開賽卻已出現亂子——曾獲得世錦賽亞軍的德國組合波嘉及蘇特宣布退賽，原因與衣著有關。

沙灘排球，是夏天運動的佼佼者，從衣著就略知一二，男子球手穿上背心，女將們則穿上兩件頭泳裝。

沙排與比堅尼彷彿已劃上等號。（資料圖片／Getty Images）

在伊斯蘭教國家，女士外出要包得密密實實，只能露出臉部和雙手，卡塔爾也不例外。首都多哈下月主辦世界沙灘排球巡迴賽分站，德國組合波嘉（Karla Borger）及蘇特（Julia Sude）早前宣布退賽，全因卡塔爾站賽事有衣著禁令。

由3月8至12日舉行的世界沙灘排球巡迴賽卡塔爾站，賽會曾經通知女子球手，因為入鄉隨俗的關係，以「尊重主辦國家的文化和傳統」為由，故此女將們需要穿上T裇及長褲出賽，而非一常慣常穿著的兩件頭泳裝。若果要在烈日當空下作賽，這個要求實在有點苛刻，有趣的是，同一分站對男子球手衣著卻沒有任何限制。

波嘉及蘇特因為卡塔爾站賽事有衣著限制而退賽。（資料圖片／Getty Images）

這對曾奪世錦賽銀牌的組合，周日（21日）向德國電台透露，直言卡塔爾干預球員的衣著，「我們到當地比賽，這是我們的工作，但他們不容許我們以『工作服』上陣，卡塔爾是唯一的比賽及政府限制我們。」

卡塔爾排球總會周一澄清「沒有限制運動員的服飾」，但這對德國組合的經理人反駁，當地排總的聲明失實，他們依然要求女子球員穿上短袖T恤及長褲應戰。國際排球總會（FIVB）周二再發聲明，強調今站賽事沒有衣著限制，「FIVB相信女子沙排不應單憑球員的衣著判斷，應該只從表現及技術的角度出發。在多哈舉行的分站賽事，球員們可以自由選擇她們的比賽服飾，完全沒有任何限制。」

重溫：香港沙排女將的血與淚

【女排專訪五】排球生涯延續？ 「全職」沙排女生的追夢膽量

【亞運會 2018】奮鬥8年 告別硬頸 香港沙排孖妹的汗與淚

現今沙排已對球手衣著的限制放寬不少。（資料圖片／Getty Images）

【同場加映：韓國女排李氏姊妹花】（按圖進入）

+ 17 + 17 + 17

雖然天氣炎熱，但習俗就是習俗。兩件頭泳衣原為沙排女將的標準衣著，惟FIVB已在規則上作出放寬，球手可以選擇穿上有袖球衣或背心，褲方面同樣可以選擇短或長褲，就如來自埃及的沙排組合，可在比賽中戴上頭巾及穿上長衫長褲作賽。

體育熱話︱韓國女排再爆醜聞 國家隊美女姊妹花被揭曾欺凌同學

男排女將｜顧定軒IG重溫排球點滴 最後一個hashtag暗藏玄機？

埃及沙排選手出戰時穿上長衫長褲作賽。（資料圖片／Getty Images）

【同場加映：C朗嫂佐真娜限制級宣傳照】

【同場加映：C朗嫂的限量版手袋】

+ 10 + 10 + 10

【同場加映：C朗火辣的另一半】