游泳︱何詩蓓相隔4個月後復出　香港長池計時賽戰100蛙晉級決賽

香港泳手何詩蓓（Siobhan）相隔4個月後重返游泳賽場，Siobhan周六（12日）於體院參加第68屆體育節香港長池游泳計時賽，出戰非主項的100米蛙泳項目，在初賽小組排第一晉級決賽。



去年巴黎奧運奪得100米及200米自由泳兩面銅牌的Siobhan，去年12月完成短池世錦賽後，一直沒有參加其他比賽，外界關注其未來計劃，或是否有退役意向。

何詩蓓復出戰非主項的100米蛙泳。（袁志浩攝）

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Siobhan這次參加香港長池游泳計時賽，賽事屬7月新加坡長池世錦賽的達標比賽，或意味她將繼續效力港隊。她只參與一個項目——非主項的100米蛙泳，但她仍是這該項目香港紀錄保持者（1分5秒92），她結果在初賽游出1分10秒76，在小組取得第一名晉級決賽，決賽將在下午上演。

何詩蓓被「集郵」。（袁志浩攝）

值得一提，在比賽後不少年輕泳手都一擁而上，爭相跟Siobhan合照留念，Siobhan在池邊一度停留了超過5分鐘，在滿足「粉絲」需要後才回到休息區。