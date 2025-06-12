世界女排聯賽香港站免費直播　HOY TV 77及76台直播及賽程資訊

FIVB世界女排聯賽已經開鑼，中國女排將於6月18至22日在啟德體藝館，與日本女排、意大利、泰國、保加利亞及捷克爭奪世界女排聯賽香港站錦標，HOY TV將會全程免費直播。

除了香港站，6月16及17日，HOY TV亦會重溫北京站中國對比利時及中國對土耳其兩場大戰。



世界女排聯賽香港站免費直播

日期及賽程

6月18日（星期三）

下午1:30 保加利亞Vs意大利 HOY 76台

下午5:00 泰國Vs日本 HOY 76台

晚上8:30 捷克Vs中國 HOY 77台

6月19日（星期四）

下午5:00 泰國Vs意大利 HOY 76台

晚上8:30 保加利亞Vs中國 HOY 77台

6月20日（星期五）

下午5:00 保加利亞Vs捷克 HOY 76台

晚上8:30 日本Vs意大利 HOY 77台

6月21日（星期六）

下午4:30 捷克Vs泰國 HOY 76台

晚上8:00 日本 對 中國 HOY 77台

6月22日（星期日）

下午1:00 保加利亞Vs泰國 HOY 76台

下午4:30 捷克Vs日本 HOY 76台

晚上8:00 中國Vs意大利 HOY 77台

中國女排。（Getty Images）

日本女排。（Getty Images）

意大利女排。（Getty Images）

世界女排聯賽北京站免費重溫

日期及賽程

6月16日（星期一）

晚上8:30 中國Vs比利時 HOY 77台

6月17日（星期二）

晚上8:30 中國Vs土耳其 HOY 77台