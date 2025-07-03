祖達車禍離世｜利物浦發聲明表哀痛　冀外界給予空間承諾提供支援

迪奧高祖達（Diogo Jota）因交通意外突然離世，終年28歲，這名葡萄牙國腳生前所效力的利物浦發表聲明，證實死訊，同時對祖達的離世深表哀痛。利物浦希望外界給予祖達家人﹑球會上下空間，並承諾全力支援祖達家人。



28歲的迪奧高祖達與弟弟在西班牙森莫拉遇上車禍，二人的汽車在意外後起火，燒成灰燼。這名葡萄牙國腳的死訊震驚球圈，祖達生前效力的利物浦亦發聲明，對他的離世深表哀悼。

祖達因車禍離世。（Getty Images）

利物浦的聲明中表示，球會得知祖達在西班牙遇上交通意外，他與胞弟安祖一同離世，而紅軍現時不會所事件作出任何回應，並呼籲外界給予祖達家人﹑利物浦的球員﹑職員空間，因為大家一下子都難以接受祖達突然離世的事實，利物浦同時承諾為祖達家人提供全力的協助。

祖達的死訊傳出約一小時，利物浦主場晏菲路外已有球迷獻花，寫上：「他（祖達）穿上20號球衣，安息吧迪奧高，你永遠不會獨行，永遠的紅軍。」