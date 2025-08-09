釣魚達人陳嘉俊助ViuTV拍節目推廣釣魚　籲政府效法外國加強管理

環境教育機構「野外動向HK Discovery」創辦人陳嘉俊（Jan）是一位釣魚愛好者，曾經在多個ViuTV節目擔任嘉賓導師，教授藝人釣魚知識及技術。他在香港釣魚接近40年，認為釣魚最引人入勝之處是神秘與驚喜，魚一日未上水，你都不知跟哪一種魚鬥智鬥力。

陳嘉俊表示香港是個先天發展釣魚運動的好地方，儘管漁獲不算豐富，但勝在魚種多。他更認為釣魚可以成為旅遊產業，吸引外國旅客，但當局需要加強相關管理政策，例如規定不可捕殺年幼的細魚，並呼籲所有釣魚愛好者要有操守，帶走垃圾，保護漁場。



「陳仔」陳嘉俊協助拍攝ViuTV節目《漁樂無窮》，這個節目在今年4月播出。（受訪者提供）

在《公司冇逼我跑馬拉松》中，陳嘉俊指導藝人吳保錡釣魚。（受訪者提供）

近年幾個ViuTV的綜藝節目如《大海男兒》、《ERROR自肥企画》及《公司冇逼我跑馬拉松》都有釣魚的環節，邀請陳嘉俊為嘉賓導師，而今年的《漁樂無窮》更是以釣魚及漁業為主題，陳嘉俊亦有出鏡及協助拍攝，希望可以推廣釣魚運動。

陳嘉俊參與ViuTV的綜藝節目《大海男兒》。（受訪者提供）

在《ERROR自肥企画》中，何啟華在野外釣魚，背後也是陳嘉俊教他這項求生知識。（受訪者提供）

「一般人眼中，釣魚可能是老人活動，阿伯才會去玩的。實事上，釣魚在世界上的發展趨勢是變成一項運動，可以用來教育青少年，追求健康，避免他們接觸不良嗜好。」陳嘉俊說：「釣魚不是百分百有收成，你要經過努力、細心觀察、看到訊號後作出反應，做到合適的配合。」

陳嘉俊與他收藏的魚拓合照。（顏銘輝攝）

透過釣魚，能夠了解不同知識，包括天氣、海洋、生態，所以這是一項非常好的親子活動。他說：「例如綁魚勾的方法，你的結綁得不夠好，就算有魚上釣都有機會甩。做好每個細節，才能有機會釣到魚。要釣到一條魚，期間的過程可以令小朋友明白很多道理。」

陳嘉俊磯釣。（受訪者提供）

釣魚也要求體能 釣假餌需不斷重複揮桿

可能很多人以前釣魚就是坐在碼頭或海傍，靜候魚上釣，但其實釣魚的形式種類繁多，有的耗費體力。陳嘉俊說：「釣魚要付出的體能絕對不少，除非你是坐在碼頭、買些沙蟲、用手絲釣魚，那種只是休閒娛樂，不是運動。如果是船釣，你要在海中心釣魚，身體要有很好的平衡，適應海浪。釣到魚時，你放幾深就要收幾深，把魚收回來，其實也是手部運動，而且還要日曬雨淋。」他表示釣魚是一項可以令人筋疲力盡的運動。

陳嘉俊在西貢滘西洲釣到一條黑沙鱲。（受訪者提供）

按釣魚地點分類，香港常見有船釣及磯釣，前者乘船出海，在船上釣魚，後者則在突出水面的岩石或礁石灘垂釣。釣魚要用魚餌，吸引獵物，除了沙蟲、蝦仔等真餌，還有模擬獵物形態的假餌。陳嘉俊說：「釣假餌更加辛苦。無論在船上還是岸邊，你拋的動作不同，假餌的浮沉度不同，才有機會吸引到不同的魚。在一個小時內，你可能揮桿十幾次，甚至更密到20至30次，整套動作由拋到收，停一停再不斷重複。你一日釣5、6個小時，可能就做了那套動作過百次。」

陳嘉俊在東果洲附近的海上釣到一條大翼鮫。（受訪者提供）

1994年創辦東磯會 出版釣魚雜誌《研釣集》

陳嘉俊自小喜歡野外活動，例如行山及露營，在中學時期接觸釣魚，很快便迷上這項運動。他在1994年成立釣魚會東磯會，並出版釣魚雜誌《研釣集》，在香港推廣釣魚運動30年。至今五十來歲，他仍然不時清晨出海釣魚，興致不減。「釣魚最吸引之處在於，你永遠不知有什麼在等待你。」他說：「其實很神秘及驚喜！你面對一個未知的對手，不同的魚要有不同的處理方法，究竟什麼時候有魚來？怎樣才釣到牠？就算釣到，你有沒有能力拿牠上來？這就是吸引釣魚人及釣友的地方。」

1999年的香港磯釣聯盟比賽。（受訪者提供）

陳嘉俊見證釣魚運動在香港的發展，由上一輩喜歡船釣到90年代磯釣興起，民間釣魚會及釣魚用品店舉行不同類型的比賽，有時二、三十人參與，他見過有比賽逾百人參賽。談到香港釣友的實力，陳嘉俊說：「香港的魚比較醒目，會害怕人，聽到『噗嘆』聲就會立刻躲起來。在外國，你會見到魚在海中心游來游去不怕人，你跳下去，魚都不會走，但香港的魚可能對人有戒心，一見人就會走開。」

陳嘉俊以前開辦釣魚課程。（受訪者提供）

陳嘉俊續說：「很多香港朋友會去日本、澳洲、台灣釣魚，因為那些地方魚量多，我敢說不會釣不到魚。如果你在香港都釣到魚、水平不錯的話，去到海外，百分之九十幾吧、多數絕對都釣到魚。」多年來，他亦有到外地釣魚的豐富經驗，在拍攝ViuTV電視節目《漁樂無窮》時，他亦帶兩位主持許賢及梁嘉茵（Serrini）到沖繩釣魚。

陳嘉俊曾出版釣魚雜誌《研釣集》。（顏銘輝攝）

陳嘉俊曾出版釣魚雜誌《研釣集》。（受訪者提供）

比較過外地，陳嘉俊認為香港在發展釣魚運動上都有優勢，魚量雖不及，但勝在魚種豐富。他講解：「香港東面水域受海洋性水流影響，而西面則是鹹淡水，所以香港不是很大、但很有趣，有地理優勢，環境愈複雜，生態愈多樣性，魚種就愈多。」

陳嘉俊在2016年協助日本拍攝綜藝節目，與平坂寬到香港錦田河釣塘虱。（受訪者提供）

香港魚量少但魚種多 釣魚運動可發展為旅遊產品

他補充：「香港的魚種一點也不少，只不過漁獲難以跟外國比，始終跟漁業資源有關、地方小。香港遠離黑潮。為什麼日本、台灣多魚？因為受黑潮影響，多細魚，有細魚才有大魚追。不過，香港南邊的南中國海有很多荒島，有很多魚釣，有些魚大得誇張，漁獲都可以很豐富。」黑潮是一道太平洋洋流，穿過台灣東部海域向日本。

「釣魚運動發展得好，有機會帶動香港經濟。香港地方小，可能頭尾幾個小時，就已經橫越整個香港水域，由東面去西面的鹹淡水。」陳嘉俊說：「釣魚不只是運動，更是一項產業。如果你去外國釣魚，牽涉旅遊，有酒店住宿、租船、買裝備，其實釣魚都是旅遊產品。」

陳嘉俊到香港國際旅遊展舉行講座，向大眾介紹釣魚運動。（受訪者提供）

如果要發展釣魚運動，陳嘉俊希望政府可以參考外地的做法，加強管理捕魚及釣魚行為。他讚賞2012年禁止拖網捕魚是一項好的政策。他說：「在澳洲的不同省分釣魚，會告訴你某個季節、某種魚只可以拿走幾大條，身形小的要放走。香港目前沒有法例規定，某種魚如果細過某過尺寸就一定要放走，純粹靠民間自發。我們喜歡釣魚的人都普遍知道，太小的魚要放走，不然牠們就沒有機會長大。如果香港做到，相信香港的漁業資源及釣魚運動會更加健康、理想。」

未有法例前，只能先靠自律，希望所有釣魚的人都注意操守，細魚放生，不要濫捕。他說：「釣魚都叫做拿走野外的資源，如果沒有一份大家共同遵守的操守，就很容易破壞了環境。去釣一次魚，一定製造不少垃圾，包括飲料、食物包裝，這些垃圾一定要帶走，否則難道有人會去荒島清理？如果沒有基本的釣魚操守，就會破壞了魚場。」他還提議當局投放不同的魚苗，提升海洋資源。