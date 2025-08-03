田徑︱美國短跑天后機場襲擊男友被捕 李察臣照跑100米晉級後退賽

2025美國室外田徑錦標賽正在上演之際，突然爆出百米女飛人莎卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）上周末在機場襲擊同為短跑手的男友高文（Christian Coleman）而被捕的震撼彈。

二人均在賽事中亮相，身為應屆100米女子世界冠軍的李察臣，初賽晉級後退賽，暫時未知事件會否影響她下月到日本衛冕的資格，而高文則在男子100米決賽跑第5名。



李察臣錯過上屆奧運，有望在巴黎大放光芒。（Getty Images）

個子雖小爆發力強大 曾食大麻錯過東京奧運

身高1.55米的莎卡莉李察臣，爆發力驚人，25歲的她早已顯露天份，卻不時鬧出爭議事件而阻礙田徑事業發展。2021年東京奧運前，她在美國隊奧運選拔賽以10.86秒勝出，備受期待能為美國重奪奧運女子100米金牌，之後卻因被驗出曾吸食大麻，被罰取消資格兼停賽一個月，剛好錯過100米決賽，由於她不入選接力隊，因此無緣東京奧運。

李察臣小時候被父母棄養，由祖母及姨母撫養長大，生母對她而言是個陌生人，奧運選拔賽前數天，從一個記者口中得知生母去世的消息，令她一時之間接受不到，於是吸食大麻來嘗試麻醉自己。她知道那是錯誤的，接受責任並公開道歉。李察臣復出後，曾錯過2022年世錦賽，到2023年成績重回正軌，並在8月的世界田徑錦標賽大放光芒，100米決賽以10.65秒勝出，力壓牙買加的積臣（Shericka Jackson）及費莎，連同接力金牌和200米銅牌，個人獨得3面獎牌。

巴黎奧運遭男友「飛撲」倒地

「我經常說，永不放棄」，當時莎卡莉李察臣感言，「永遠不要讓傳媒、局外人、其他人去定義你，只有你自己才可以。我一直說要戰鬥，無論面對什麼，戰鬥吧」。失落東京奧運的磨練令她變得更強大，在巴黎終能首度出戰奧運，即使100米短跑不敵來自聖露西亞的Julien Alfred獲得銀牌，之後在女子4X100米接力負責最後一棒，順利把金牌帶回美國。

當時在終點等候她的，正是她的男友高文以及美國男子接力隊另外3名成員。男子隊再次因為接捧失誤遭取消資格，但4人開開心心為女將們慶祝，高文更興奮得飛撲向李察臣，二人雙雙倒地。

今屆美國錦標賽，李察臣罕有地完全不施脂粉落場。（Getty Images）

初賽罕有不施脂粉落場 爆出上周被捕消息後退賽

莎卡莉李察臣幾乎每次出賽都會精心打扮，加上長長的七彩斑斕美甲，不禁令人聯想起1988年漢城奧運包辦女子100及200米短跑金牌的已故名將姬菲芙（Florence Griffith Joyner）。當年李察臣尚未出生，但她一直視對方為偶像，成為美國的「新花蝴蝶」。可是今屆美國錦標賽，李察臣罕有地完全不施脂粉落場。

她在100米初賽時並無異樣，當地時間周四（31日）李察臣在初賽第一組登場，以11.07秒成績列小組第二名，順利晉級下一圈。賽後她如常做出慶祝動作，走到場邊為支持者簽名和合照。惟之後當地媒體陸續報道她上周日（27日）在西雅圖塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）襲擊男友高文被捕的消息。

理論上不影響下月參加世錦賽資格

美聯社取得的警方資料顯示，李察臣因第四級家暴（編按：第一級為最嚴重）罪名，上周日被捕。警方報告指出，當日李察臣與男友高文因在機場內鬧事，警員接報到場，並從檢視的影片中發現，李察臣出手扯走高文的背包，繼而將男友推向牆。另有媒體報道，高文拒絕向警方承認為受害者，不會參與調查，亦不肯向李察臣提出起訴，警方依然在上周日拘捕李察臣，並隨即在周一下午釋放她。

美國田徑總會發聲明指，「我們得知事件，不為此作出評論。」李察臣的經理人未作回覆。李察臣隨即退出100米賽事，未有在8月1日的準決賽上陣。她亦有報名參加女子200米賽事，比賽在美國時間今日（8月3日）、香港時間深夜3時32分舉行，未知會否落場。

美國田徑錦標賽基本上為下月在日本舉行的世界室外田徑錦標賽的選拔賽，李察臣今次在100米退賽，按例卻不會影響她的參賽資格，因為她在2023年的賽事奪金，以應屆冠軍身份自動獲得入圍資格。然而參賽人選最終還是由美國田徑總會決定，今次事件會否影響她的參加世錦賽資格，仍尚待觀察。

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鬧劇男主角感言：「經歷一切，永不找借口」

至於事件另一主角高文，則一路參賽，並在男子100米決賽跑出賽季最佳成績9.86秒，獲第五名。三甲選手全部創下個人最佳時間，當中冠軍Kenny Bednarek的時間為9.79秒。

高文雖未機場鬧劇作出評論，但他賽後在社交媒體感言，「經歷一切，永不找借口。永不抱怨環境。永不看阻礙，只看機會。只管去工作，我仍是我……其中一個史上最佳。我今季的突破未足以在選拔賽入三甲，但在我個人而言，它讓我知道我正身處在我所需要的地方。」

高文賽後發表感言。（IG）

29歲的高文2019年贏得男子100米世界冠軍，同年因缺席藥檢事後被罰停賽18個月，錯過東京奧運。

復出後未能回復巔峰，到今年再次漸入佳境，不幸與女友發生機場鬧劇，這位虔誠基督徒最後不忘補充：「我在這個運動仍能付出更多，我感到這只是個開始。神是最偉大的，我就是活的見證」。