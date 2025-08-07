英超｜伊沙克鬧轉會風波遭孤立　無份參加紐卡素BBQ派對

紐卡素前鋒伊沙克（Alexander Isak）與球會關係急轉直下，據英國《衛報》報道，球會近日安排職球員與家屬參與燒烤派對時，伊沙克未被安排出席，並須於隊友離開後才獨自訓練。



這名瑞典前鋒為求促成轉投利物浦，缺席了紐卡素早前遠征韓國及新加坡的季前之旅。雖然球會聲稱伊沙克因大腿受傷未能隨隊，但其後檢查並無發現傷患。他更私下飛往西班牙，回到前東家皇家蘇斯達進行個人訓練，引起球會高層不滿。領隊艾迪賀維（Eddie Howe）亦明言：「你要爭取資格才能與球隊一同訓練。球員有責任成為整體的一部分，任何行為不當者，都不能理所當然地回到隊中。」

伊沙克低調回到紐卡素訓練基地。（Getty Images）

雖然利物浦曾開價1.1億鎊求購伊沙克遭拒，但紐卡素相信對方會再次出手，因此亦積極物色潛在替代者，包括巴黎聖日耳門的干卡路（Gonçalo Ramos）、阿士東維拉的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）等。

伊沙克在當地時間週三（6日）會與艾迪賀維會面，商討未來去向及接受隊醫檢查。他預料不會參與周末的Sela Cup賽事，屆時紐卡素將分別對戰愛斯賓奴及馬德里體育會。