全紅嬋體重變化備受關注　跳水女皇高敏：需走出惡性循環

「跳水女皇」高敏昨晚（7日）在成都世運會擔任開幕禮旗手，期間談到全紅嬋的近況時，直言發育期對女子跳水運動員而言，是一道必經關卡。



全紅嬋去年在巴黎奧運中勇奪兩面金牌，然而近期受傷患困擾，先後退出5月下旬的全國跳水冠軍賽以及最近的游泳世錦賽。康復期間，她的身材變化亦持續引發關注，甚至有批評聲音指她「正值發育，飲食又不紀律」。

全紅嬋身材變化備受關注。（資料圖片／Getty Images）

高敏指出：「我覺得所有的跳水運動員，尤其是女子運動員，都會面臨生長發育的這個過程，是一個坎兒（一道關卡），就像走鋼絲一樣，你走不好就會掉下去，很容易成為一種惡性循環。」她解釋，體重增加容易導致受傷，而受傷後又更容易長體重，如此反覆，情況就會惡化。

全紅嬋身材變化備受關注。（資料圖片／全紅嬋微博）

她強調，要將惡性循環扭轉為良性循環，關鍵在於教練的引導與安排。第15屆全運會將於11月9日至21日舉行，預料全紅嬋將復出參賽，屆時她的狀態勢必成為外界焦點。