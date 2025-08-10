曼聯前門將迪基亞遲來的告別　重返奧脫福全場球迷多次起立鼓掌

前曼聯門將迪基亞（David de Gea）於周六（ 10日 )隨費倫天拿作客奧脫福，在季前友賽中以1：1戰平舊東家，並在比賽前後獲得球迷熱烈歡迎。這是他自2023年夏天離隊後首次重返曼聯主場。



迪基亞效力曼聯12年，合共上陣545場，為球隊創下最多零失球紀錄，但在2023年合約期滿後未獲續約，由奧拿拿（Andre Onana）取代，當時未有正式告別儀式。今場比賽，超過六萬名現場觀眾在他熱身、入場以及離場時多次起立鼓掌，場面熱烈。

魯賓高辛斯（Robin Gosens）擺烏龍，迪基亞都無能為力。

開賽前，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）向這位前隊友致送印有職業生涯畫面的紀念相框，費格遜爵士亦於賽前探訪迪基亞。迪基亞表示：「他是我加盟曼聯的原因，是非常重要的人物。」

講到曼聯及紀念相框，香港球迷肯定特別有親切感。（Getty Images）

般奴與迪基亞老友鬼鬼。（Getty Images）

比賽中，迪基亞多次作出撲救，下半場尾段被換離場時再次獲得全場掌聲，互射12碼後由曼聯勝出。他賽後接受訪問時表示：「這是一場我永遠不會忘記的比賽。有時很難用言語形容在球場上的感覺，看著觀眾和熟悉的環境，感覺很特別。」

對於當年的離隊，他回應：「有時候足球就是這樣，你不能控制一切。我在這裡度過了人生最美好的時光之一，永遠感激這家球會。」他並祝福曼聯在新帥阿莫林（Ruben Amorim）帶領下有好表現，「希望他們今年能夠贏得獎盃，回到應有的位置。」

迪基亞終於可以好好地向曼聯球迷告別。（Getty Images）

迪基亞2023年夏天離開後，一度超過一年沒有上陣，直至去年加盟費倫天拿，並協助球隊晉級歐協聯四強。新球季他將繼續效力紫百合，合約至2028年。