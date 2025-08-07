紐卡素有歐聯又何用？　錫斯高揀曼聯今夏轉會市場狂食檸檬︱英超

紐卡素獲沙特主權基金入主，在主帥艾迪賀維（Eddie Howe）領軍下持續進步，上季獲英超第五取得歐聯資格，聯賽盃決賽更爆半冷擊敗利物浦，終結70年本土錦標荒，今夏在轉會市場準備大展拳腳，可是目標人物中十個有八個拒絕加盟，而且絕大多數轉投競爭對手懷抱，而且繼麥比奧莫之後，最新連錫斯高也寧願選擇無歐聯踢的曼聯，拒投紐卡素。

轉會市場狂吃檸檬尚未夠慘，陣中王牌前鋒伊沙克扭計鬧離隊，喜鵲受內憂外患雙重夾擊，就算有歐聯資格又如何？新一季前路難行，復興之路注定更艱辛。



今夏轉會市場拒投紐卡素「陣容」：

前鋒：錫斯高（曼聯）／艾傑迪基（利物浦）／利安戴納（車路士）

中場／翼鋒：祖奧柏度（車路士）／古度斯（熱刺）／麥比奧莫（曼聯）／根夏（曼聯）

後衛：甸恩胡積臣（皇馬）／馬克古希（？）

門將：查福特（曼城）



錫斯高（Benjamin Šeško）。（Getty Images）

1. 錫斯高（Benjamin Šeško）：被曼聯「後發先至」輸得最慘

紐卡素在伊沙克鬧離隊下，急欲簽入頂級中鋒以防萬一，於是看中高大的錫斯高，一再向RB萊比錫出價，第二次出價加碼至總值9000萬歐元終獲接受，錫斯高卻一心只想加盟曼聯。於是乎紅魔鬼才施施然出價，銀碼還較紐卡素低500萬歐元，成功「後發先至」搶人。

紐卡素向錫斯高保證有正選，又可以踢歐聯，可是他依然選擇曼聯，拒絕去紐卡素。這樣的二選一，尤其紐卡素幾乎擁有一切有利條件之下，依然未能獲得錫斯高，這一次輸得比起得不到其他球員更慘烈。

艾傑迪基（Hugo Ekitike）。（Getty Images）

2. 艾傑迪基（Hugo Ekitike）：遭利物浦硬搶留嚴重後遺症

其實紐卡素在找上錫斯高之前，先睇中的是艾傑迪基。喜鵲雖然先向萊出錫出價買錫斯高，但曼聯對此子興趣更早，嚴格來說他們才是「後來者」。艾傑迪基則不同，紐卡素早在2022年已看中，並在今夏重燃興趣，出價8000萬歐元求購，遭索價更高的法蘭克福拒絕。

當利物浦出價1.1億英鎊（約1.26億歐元）求購伊沙克，紐卡素堅拒放人下，紅軍轉移目標跟紐卡素搶人，結果成功以9000萬歐元得到艾傑迪基。爭輸還是次要，最大件事是刺激到伊沙克想離隊，瑞典人連續兩季成為紐卡素陣中神射手，表現高效入球量穩定，這位王牌射手有離心，無論最終去留，紐卡素都注定成為輸家。

利安戴納（Liam Delap）。（Getty Images）

3. 利安戴納（Liam Delap）：不敵車路士青春活力

隨葉士域治上季降班，表現搶眼的利安戴納解約金僅為3000萬英鎊，吸引多支英超球會注意，紐卡素一度希望買入戴納夥拍伊沙克。可是戴納欣賞車路士主帥馬列斯卡的戰術風格及球員質素，相信車路士來季可爭逐冠軍，於是選擇成為藍軍一員，而他亦有份幫助車路士贏得獎金豐富的世界冠軍球會盃。

爭不到戴納，紐卡素未至「太傷」，畢竟曼聯、愛華頓、森林同樣有份爭逐。

根夏（Matheus Cunha）。（Getty Images）

4. 根夏（Matheus Cunha）：曼聯無歐聯都爭贏

紐卡素一度相信他們會勝出根夏爭奪戰，擁有歐聯參賽資格，願向狼隊支付6250萬英鎊解約金，以為穩佔上風，結果根夏選擇了沒有歐洲賽踢的曼聯。根夏本人解釋，「外人或許不會明白我的決定，但當你一直渴望到這裏（曼聯）踢波，決定便來得容易。」

麥比奧莫（Bryan Mbeumo）。（Getty Images）

5. 麥比奧莫（Bryan Mbeumo）：今夏首選嫌太貴罷手

紐卡素不止輸給沒有歐洲賽資格的曼聯一次、兩次，而是三次！麥比奧莫今夏一度是紐卡素前線增兵首選，惟接洽後喜鵲嫌他轉會費及人工均太昂貴，麥比奧莫終以7100萬英鎊加盟曼聯。紐記放棄麥比奧莫，想不到後續發展其他前線人選大都失落，根夏、麥比奧莫及錫斯高去曼聯，艾傑迪基投利物浦，利安戴納加盟車路士，暫時只從森林簽入翼鋒艾蘭加。

祖奧柏度（Joao Pedro）。（Getty Images）

6. 祖奧柏度（Joao Pedro）：「車路士是間大球會」

紐卡素同樣自2022年起已關注祖奧柏度，當時他仍未投白禮頓。今夏率先出價5000萬英鎊收購，遭白禮頓拒絕。之後輪到車路士出價，柏度有意加盟，車路士以6000萬英鎊獲得柏度，令紐卡素最難堪的可能是柏度的一席話：「我認為車路士是間大球會，我的夢想一直是加盟一間大球會及贏得獎盃。車路士是支偉大球隊，而且陣容年輕，我認為是我來到這裏的原因。」

古度斯（Mohammed Kudus）。（Getty Images）

7. 古度斯（Mohammed Kudus）：領隊法蘭克的魅力選擇熱刺

今年6月據報紐卡素、曼聯和車路士均有意羅致韋斯咸的古度斯，這位可踢翼鋒或進攻中場的加納國腳，終被熱刺以5500萬英鎊成功收購。古度斯解釋選擇熱刺的原因，「我來這裏的最重要部分，是這個計劃以及我能在領隊麾下能如何發展。」

法蘭克剛接掌熱刺，古度斯對這位新上司讚揚有加，「他曾幫助大量有潛力球員，進步成為偉大球員，亦是我希望加入他麾下工作的一大原因。」

甸恩胡積臣（Dean Huijsen）。（Getty Images）

8. 甸恩胡積臣（Dean Huijsen）：皇馬一出誰與爭鋒？

早在今年4月，紐卡素據報已想簽入般尼茅夫的中堅胡積臣，是4間對他有興趣的球會之一。他的解約金高達5000萬英鎊，紐卡素願意支付，不過隨着他相當高的人工要求，加上有英超Big 6球會加入爭逐，紐卡素贏出機會本已不大。到之後西甲班霸皇家馬德里一出手，喜鵲完全無力招架。皇馬出價5000萬英鎊，輕鬆贏得胡積臣。

查福特（James Trafford）。（曼城官方X）

9. 查福特（James Trafford）：合約條款曼城獲優勢

正選門將尼克普比（Nick Pope）已經33歲，紐卡素想找一位年輕高質門將接班，英格蘭門將查福特（James Trafford）成為首選。可是他們即使率先出價2700萬英鎊收購，最終還是不敵曼城。

這位22歲門將，本身是曼城青訓產品，兩年前以1900萬英鎊轉投般尼後表現良佳，受到不少豪門球會注視，由於曼城出售他的時候附帶回購條款，因此藍月亮就算付出跟紐卡素的同樣價錢，亦可「後發先至」地獲得查福特。不過無論如何，這基本上是宗紐卡素沒可能贏的轉會，因為查福特一心只得藍月，「我一直夢想有天可重返曼城。這是一個我叫做『家』的地方，它是間真正特別的球會。」

馬克古希（Marc Guéhi）。（Getty Images）

10. 馬克古希（Marc Guéhi）：未開始已注定失敗

同樣地，紐卡素留意英格蘭中堅馬克古希已有一些時日，古希跟水晶宮只餘最後一年合約，紐卡素希望以4000萬英鎊左右簽入。利物浦今夏放走年輕中堅昆沙之後，這個位置人腳稍嫌不足，於是亦想得到古希。消息指，如果古希今夏離隊，他傾向選擇利物浦。

水晶宮為古希標價企硬5000萬英鎊，超出兩隊願意為他付出的價錢。另一因素是，歐洲足協早前判定，水晶宮因班主擁有超過一間球會，而同一班主名下已有里昂戰歐霸，判定原以英格蘭足總盃冠軍資格參加歐霸的水晶宮，新一季只能降格踢歐協聯。水晶宮目前正在上訴，有指如上訴成功，水晶宮會留住古希，否則會放他走。可是從球員意向而言，古希留與不留，都應該與紐卡素無關。

紐卡素今夏在轉會市場狂食檸檬。（Getty Images）

紐卡素想發展成大球會的三大難關

紐卡素不乏資金，一股雄心壯志，卻在今夏轉會市場遇上一盤盤冷水照頭淋，不計從馬拉加免費加盟的18歲小將哥迪路，今個轉會窗只從森林簽入艾蘭卡，以及由已降班的修咸頓借入門將蘭斯達爾。以上提到的10位球員，就算不計未轉會的馬克古希，全部競逐失敗，可謂今夏轉會市場最大輸家。更嚴重的是，王牌射手伊沙克有離意，如果失去他固然大件事，就算他留隊，已破裂的關係亦難以修復。

紐卡素有財力又有歐聯，為何在轉會市場持續碰釘？殘酷的現實是，紐卡素這間球會本身，以至領隊艾迪賀維，對頂級球員而言魅力不足。就算曼聯上季成績差，今季沒有歐洲賽踢，也獲得錫斯高、麥比奧莫和根夏前仆後繼來投，正是球會以至教練魅力上的分野。此外，紐卡素位處英格蘭北部，城市的吸引力遠遠不及倫敦，也不如曼徹斯特，球員也是人，足球以外的生活也是他們的考慮因素，球員的另一半往往左右他們的選擇。

還有一點就是，紐卡素從護級份子榮升前列球隊只有數年時間，受制財政公平條款，可動用的款項和人工上限暫時未及傳統大球會，開出的個人條款不夠闊綽，可能正是球員在二揀一的時候，為何紐卡素總是爭輸的一大原因。

紐卡素由球會到主帥賀維均魅力不足。（路透社）

紐卡素今夏暫時成功簽入球員

1. 艾蘭卡（Anthony Elanga）／5500萬英鎊／森林

2. 蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）／借用／修咸頓

3. 哥迪路（Antonio Cordero）／免費／馬拉加

