英超轉會｜曼聯官宣簽入錫斯高 凱倫或外借AC米蘭
撰文：陳智深
出版：更新：
曼聯正式宣布簽入千呼萬喚的前鋒錫斯高（Benjamin Sesko），這名22歲的斯洛文尼亞國腳將簽約5年至2030年6月。據悉，錫斯高周薪為16萬鎊（約169萬港元）周薪，假如紅魔鬼取得來季歐聯入場券，更可獲得額外加薪25%，約20萬鎊。
錫斯高日前抵達曼聯卡寧頓訓練基地接受體測，並於曼徹斯特一間餐廳用餐，並會於周六觀看曼聯主場對費倫天拿的熱身賽，預料錫斯高來季將與隊友馬菲奧斯根夏及麥比奧莫作三叉戟攻堅。
錫斯高之前效力德甲RB萊比錫兩季，合共上陣87場入39球，包括上季攻入21球，之前一傳聞英超「雙紅」阿仙奴及曼聯均力爭此子加盟，早前阿仙奴簽入基奧基利斯，曼聯現時則得到錫斯高。
錫斯高加盟曼聯轉會費總值達7400萬鎊（約7.8億港元），預料主帥魯賓阿莫林（Ruben Amorim）會將另一前鋒凱倫外借到AC米蘭。有意大利傳媒報道，曼聯與AC米蘭已達成協議，先會在今季把凱倫外借至米蘭，米蘭先支付500萬至600萬歐元，1年後附帶4,000萬歐元買斷，另加其餘浮動獎金。
