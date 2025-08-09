曼聯卡靈頓基地豪裝重開　「回應」C朗訴求　竟有這一件娛樂設備

英超球會曼聯的訓練基地卡靈頓（Carrington）在裝修後正式啟用，當中三年前曾被C朗拿度批評的泳池大翻新，球員達洛治在各種新設備下，球隊在場上的表現再沒有任何藉口。



曼聯花費5000萬英鎊（約5.3億港元）裝修的卡靈頓訓練基地日前正式重新啟用，是基地自2000年落成後首次重大翻新，費用由主管紅魔足球部的新股東拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）負責。

曼聯主帥阿莫廉與一眾球員都有出席啟用儀式。（Getty Images）

卡靈頓基地的落伍過去早已「聞名於世」，皆因已離隊的C朗拿度三年前曾公開批評基地內的泳池及浸水池太殘舊，如池邊瓷磚鬆散、碎裂及脫落，可能造成危險或令球員受傷。C朗直言難以相信自己離開曼聯多年，球會設施竟然沒有任何變化，像時間停止了一樣。

翻新後的卡靈頓基地設有理髮室、桌球枱與F1模擬駕駛器。（Getty Images）

拉傑夫在剪綵時也提到，去年初到卡靈頓後，很快就決定要升級設備，「這裏令人感覺就像在醫院地庫，陰沉得像兔子的地下洞穴一樣。」他認新設施對打造曼聯的勝利文化相當重要，一切變得開放、有活力、現代化，也鼓勵職球員之間有更多交流。

例如有過往在奧脫福工作的職員進駐、採用開放式辦公室設計、加入高科技運動器材，又根據球員需求，設有睡眠艙、板式網球場、桌球枱、理髮室，甚至令人意想不到的F1模擬駕駛器。至於針對此前C朗的「投訴」，除了泳池大翻新，新基地設有冷、熱水浸池，以及包括水中跑步機在內的水療訓練系統。

卡靈頓基地的泳池大翻新。（Getty Images）

與C朗屬葡萄牙國家隊隊友的達洛治（Diogo Dalot）表示，「如果C朗看到新基地，我肯定他會喜歡。」他認為基地翻新後真的讓球員可以視作「第二個家」，「我最喜歡的，是我們擁有一切可以讓我們提升狀態的設備，場上表現永遠是最重要的，現在我們沒有任何藉口了。」

達洛治在基地翻新後，球員對場上表現再沒有任何藉口。（Getty Images）

而在大翻新的同時，紅魔也沒有忘記歷史與為球會奉獻的傳奇，不止在樓梯邊放上歷年來各大賽獎盃，入口處也設有紀念牌，紀念去年離世、由1968年開始服務球會的接待員菲比絲（Kath Phipps），讓她一句說話繼續留傳下去：「努力與微笑吧，你正身處曼聯之中。（Work hard and smile, you're at Manchester United.）」