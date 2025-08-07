英超︱Opta超級電腦預測冠軍　利物浦阿仙奴叮噹馬頭曼聯只得0.6%

2025/26英超球季8月中展開，Opta超級電腦再次作出季前預測，評估各隊冠軍機會，爭標形勢料再次是利物浦、阿仙奴、曼城「三頭馬車」局面，當中失去迪布尼的藍月亮機會較低，而利物浦衛冕的機率達28.5%，阿仙奴亦有24.3%機會奪冠。

至於前線大肆增兵的曼聯，再次不獲看好，Opta推算他們只得0.6%能封王，而失去孫興慜的熱刺，更只得0.3%。



Opta超級電腦看好利物浦今季再贏英超。（Getty Images）

Opta超級電腦看到利物浦再封王 阿仙奴慘獲「四連亞」？

一年一度季前大預測，Opta超級電腦將球季模擬10000次，得出新球季20支球隊的排名。當中應屆冠軍利物浦，獲看好可再度封王，機會率達28.5%，緊隨其後的是阿仙奴，奪冠機會亦達到24.3%，哥迪奧拿領軍的曼城排第三，亦有18.8%。

其他球隊問鼎王座的機率，全部不到雙位數，車路士8.4%，阿士東維拉和紐卡素均為5.1%，再之後的水晶宮、白禮頓和般尼茅夫，分別只得2.9%、2.2%和1%，包括曼聯和熱刺在內的餘下11隊，全部不足1%，機會十分渺茫，今季先後買入根夏、麥比奧莫，並料會獲錫斯高來投的曼聯，只得0.6%，而法蘭克接掌的熱刺，更僅得0.3%。

Opta超級電腦預測2025/26球季英超排名。（Opta）

Opta超級電腦預測2025/26球季英超排名：

1. 利物浦

2. 阿仙奴

3. 曼城

4. 車路士

5. 阿士東維拉

6. 紐卡素

7. 水晶宮

8. 白禮頓

9. 般尼茅夫

10. 賓福特

11. 諾定咸森林

12. 曼聯

13. 愛華頓

14. 熱刺

15. 富咸

16. 韋斯咸

17. 狼隊

18. 般尼

19. 列斯聯

20. 新特蘭



（資料來源：Opta）



料曼聯未能重回「上半版」 與熱刺繼續沉淪

至於排名預測方面，前四名跟上季最終排名如出一轍：利物浦、阿仙奴、曼城、車路士。維拉與紐卡素再次爭不入前四，跟上季最大分別，是前列不見了上季驚喜排第七的森林，超級電腦估算他們新一季只得第11名。

Opta亦評估曼聯和熱刺會繼續掙扎，曼聯得第12，只較上季微升3級；熱刺亦是一樣，由第17可升上第14位。至於降班球隊，他們再次估計三支升班馬般尼、列斯聯和新特蘭，將會位列最後三位並降回英冠。

Opta超級電腦的2024/25球季英超排名預測。（Opta）

曼城上季突失準超級電腦也估錯 Opta自嘲「點估到曼聯」……

超級電腦只是運用數據作出模擬和推算，當然不會100%準確，以上季為例，Opta超級電腦預測曼城高達82.2%機會英超五連霸，最終在中場主將洛迪因傷長唞，表現一段時間嚴重失準之下，只得第三名；而認定只得5.1%勝出的利物浦，則在史諾首季領軍下奪冠，新一季，他們由第三熱門搖身一變為大熱，位置剛好與曼城對調。不過話說回來，翻查紀錄上季全世界沒有任何一位著名球評人能夠預測利物浦封王，適逢高普離任，甚至連利物浦球迷本身也意想不到，超級電腦估不到亦屬正常。

Opta估算阿仙奴繼續守在第二，但奪冠機率由上季的12.2%大升至24.3%，與利物浦呈「叮噹馬頭」之態。阿仙奴已經連續3季獲得英超亞軍，到底新一季在引入基奧基尼斯這位新中鋒之下，會否終於取得突破？

「預測英超結果變得愈來愈難」

Opta撰文時不忘申訴，「預測英超結果已變得愈來愈難」，並舉例稱：「誰能料到曼聯和熱刺上季排名會跌得那麼低？」運用模擬器把英超賽季演練10000次，20隊之中有19隊都曾封王，新特蘭是唯一在球季運算10000次仍未能勝出的球隊。

其實上季Opta超級電腦的預測，除了曼城與利物浦位置估錯，阿仙奴第二、車路士第四、紐卡素第五都估中；差最遠的是他們估曼聯、熱刺分別排第六、第七，結果是第15和17，另一個是森林，Opta估第17，結果是第七。而他們亦估中三支升班馬李斯特城、葉士域治和修咸頓分列第18至20位降回英冠。