西甲｜達史特根重獲巴塞隊長臂章　向球迷喊話：是時候向前看

近期巴塞隆拿門將達史特根（Marc-André Ter Stegen）與球會關係緊張，一度被暫時剝奪隊長職位，引發外界關注。昨日（10日）甘伯盃賽事中，達史特根以隊長身份重現球場，並向球迷表示：「是時候向前看了。」



回顧雙方「勞資糾紛」起因，源於達史特根拒絕簽署手術後康復期的醫療報告，導致他被暫時剝奪隊長資格。該報告關係到巴塞能否利用西甲規定釋放薪金空間，以註冊門將祖安加西亞（Joan Garcia）等新援。最終，達史特根讓步簽署文件，隊長身份隨即恢復。

達史特根以隊長身份現身，獲巴塞球迷正面支持。（Getty Images）

在這場甘伯盃中，巴塞以5：0輕取由舊將法比加斯執教的科木（Como）。達史特根以隊長身份對球迷發表講話，稱與球會的緊張已成過去，「能夠與球會解決這件事非常重要，現在是時候向前看了」。他也提到雖因傷缺陣，但上季依然以球迷身份享受球隊重返勝利軌道，期望新賽季能延續這股氣勢。

新門將祖安加西亞賽後也公開支持隊長達史特根，他表示：「隊內沒有問題，我們都很尊重他，希望他與球會的問題能盡快解決，這對大家都有好處。」

巴塞在甘伯盃大勝一場。（Getty Images）

巴塞將於本周末（17日）作客馬略卡，展開新一季西甲聯賽，力爭蟬聯冠軍。