法甲｜當拿隆馬自行宣布離開PSG　安歷基稱獲球會全力支持

巴黎聖日耳門（PSG）門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）在社交媒體發文，確認自己即將離開球隊，並形容對未能繼續為球會上陣感到「失望和沮喪」。



這名26歲的意大利國腳在貼文中感謝巴黎球迷的支持，稱自己自加盟以來無論場內外都全力以赴，「不幸地有人決定了我不再是團隊的一份子」，又表示「希望能有機會在王子公園球場親自向你們道別，即使不能，也永遠不會忘記你們的支持與感情。」

當拿隆馬給球迷的告別信。（當拿隆馬IG）

當拿隆馬是去季PSG捧起歐聯冠軍的一大功臣。（Getty Images/資料圖片）

據報，當拿隆馬現時月薪達85萬歐元，餘下一年合約的他希望與PSG加薪續約，但雙方始終未能達成共識。作為隊中最高薪球員之一，他拒絕接受體育總監甘波斯（Luis Campos）近兩年推行較低薪金加上高獎金的薪酬架構。PSG日前以最高可達5500萬歐元的轉會費從里爾簽入捷華利亞（Lucas Chevalier），並計劃由他成為新任正選門將。

安歷基（左二）與當拿隆馬（左三）在世冠盃決賽後與車路士球員發生衝突。（Getty Images/資料圖片）

主帥安歷基（Luis Enrique）在歐洲超級盃對熱刺前宣布將當拿隆馬剔出名單，並強調決定完全由他負責，「他是世界最佳門將之一，也是個更好的人，但我們需要不同風格的門將，這是球隊發展的考慮。」他又表示，決定已獲球會全力支持，並讚揚當拿隆馬過去的貢獻。

消息指，車路士、曼聯及國際米蘭均已與當拿隆馬經理人接觸，並有意在今夏將他帶走。