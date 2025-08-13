英超｜悼念祖達兄弟 賽會宣布所有首輪比賽舉行默哀儀式
撰文：威廉神
出版：更新：
英超官方確認，本週末起舉行的所有首輪賽事，將在開賽前舉行全場默哀，以悼念早前在西班牙車禍中逝世的利物浦前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota）及其弟弟安達施華（André Silva）。
除了默哀儀式，屆時所有球員將佩戴黑色臂章，並在球場大屏幕播放悼念訊息及影像，以表達對兩人的哀思。利物浦及祖達前東家狼隊，亦已為各自的主場揭幕戰安排特別致敬儀式，兩隊的對手分別是般尼茅夫及曼城。
祖達於上月3日在西班牙北部遇上車禍，終年28歲。英超表示，已與利物浦商討最適合的致敬方式，並呼籲所有球迷在默哀期間保持肅靜，共同緬懷這位葡萄牙前鋒及其家人。
早前的社區盾賽事，利物浦與水晶宮開賽前曾進行默哀及獻花儀式，但期間出現零星噓聲與爭執，令儀式提早中斷。賽後，紅軍主帥史諾（Arne Slot）解釋，相關聲音或屬誤會，並相信並無惡意。
利物浦已宣佈退役祖達的 20 號球衣，以永久紀念他在球隊的歲月與貢獻。
