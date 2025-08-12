足球︱水晶宮上訴失敗篤定降格踢歐協聯　森林補上升格戰歐霸

剛贏得社區盾的水晶宮上訴失敗，新一季要由歐霸降格踢歐協聯，而他們的位置會由同屬英超的另一球隊諾定咸森林補上。



水晶宮剛在社區盾擊敗利物浦。（路透社）

水晶宮去季在足總盃決賽擊敗曼城奪冠，取得2025/26球季的歐霸資格，可是由於水晶宮 其中一位班主德斯氏舵（John Textor），亦為法甲球會里昂的大股東，而里昂亦獲得歐霸資格，違反歐洲足協條例下，遭降格踢下一級別的歐協聯。

即使德斯舵已在6月出售水晶宮股份，仍不得要領。他們於是在7月向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，可是CAS維持原判，並確認原定由水晶宮取得的歐霸席位，會由上季英超第七名的諾定咸森林補上，而水晶宮只得出戰歐洲球會賽事第三級別的歐協聯。