足球轉會︱加拿祖向曼聯發最後通諜　下一站只去這隊否則「齋坐」

曼聯翼鋒加拿祖（Alejandro Garnacho）離隊一事遲遲未有進展，最新消息指，他已向球會發出「最後通諜」，敦促曼聯盡快安排他轉會到車路士，否則未來6至12個月他只會坐在後備席。



加拿祖（Getty Images）

加拿祖與主帥阿莫林不咬弦，這位曼聯21歲青訓產品，與拉舒福特、安東尼、查頓辛祖和馬拉西亞一起淪為隊中「五大瘀血」，急於在今夏掃地出門。

曼聯在今個夏天已先後買入根夏、麥比奧莫和錫斯高三大前線新兵，賣人方面卻進展緩慢，急於清走的成員之中，暫時只得拉舒福特一人順利外借巴塞，其餘一律只聞樓梯響，尚未有完成的交易。

21歲的加拿祖，被認為是最多球會願意接手的一個，可是曼聯一開始索價7000萬英鎊，價錢令其他球會卻步。曼聯讓步減價至5000萬英鎊，而車路士一直是最有興趣的一隊。不知是曼聯不想將加拿祖售予英超對手，還是有其他原因，消息傳出一段時間，都未有進展。

或許因為新球季即將開鑼，加拿祖於是繼要求離隊後，再向曼聯發出「最後通諜」：盡快安排他轉會到車路士，否則未來6至12個月他只會坐在後備席。「轉會達人」羅曼奴消息指，車路士已經跟曼聯在商討加拿祖的轉會，亦聲稱「加拿祖只想去車路士，球員個人條款已傾妥」，目前一切只待兩間球會就轉會費達成協議。