歐超盃｜熱刺中場比蘇馬因一理由被踢出名單　主帥法蘭克親自解畫

熱刺將在今晚深夜的歐洲超級盃硬撼巴黎聖日耳門，不過中場比蘇馬（Yves Bissouma）卻意外缺陣——原因並非受傷，而是「屢次遲到」。



新任熱刺主帥法蘭克（Thomas Frank）在記者會上親自解畫：「比蘇馬這次缺席是紀律問題。他已經多次遲到，最近一次更是最後的臨界點。關懷歸關懷，紀律歸紀律，違反就得有懲罰，這就是懲罰。我們會等回到主場後再跟進，現在先專注比賽。」

熱刺主帥法蘭克強調要遵守紀律。（Getty Images/資料圖片）

雖然少了這位馬里國腳，法蘭克仍強調全隊士氣不減，「對我來說這場比賽是巨大挑戰，也是更大機會，我寧願看到機會而不是壓力。」

熱刺中場比蘇馬因「屢次遲到」被罰。（Getty Images/資料圖片）

另一方面，多間英國媒體報道，熱刺已經展開對水晶宮主將伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）的談判，希望搶在阿仙奴之前完成轉會。雖然熱刺暫時無意啟動6800萬鎊的解約金條款，但占士麥迪臣（James Maddison）長期養傷令球隊急需補充進攻球員，不過消息指阿仙奴仍然是伊斯的首選目的地。