英超開鑼戰｜衛冕冠軍利物浦主場4：2勝般尼茅夫
撰文：蕭通
出版：更新：
英超周五（8月15日）開鑼戰，衛冕冠軍利物浦主場迎戰般尼茅夫，前者以4：2獲得今季英超首場勝仗。
上半場37分鐘，利物浦的艾傑迪基（Hugo Ekitike）接應阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）的直線傳送，再於 禁區起腳射入，利物浦在上半場以1 ：0領先般尼茅夫。
換邊後第49分鐘，艾傑迪基在禁區傳給加普（Cody Gakpo），後者起腳射入網，擴大領先優勢。
落後兩球的般尼茅夫隨即反擊，大衛布魯克斯（David Brooks）64分鐘於底線傳出，安東尼施美安（Antoine Semenyo）禁區內射入。76分鐘，安東尼施美安帶球突破，禁區頂起腳破網，成為追近至2：2。
完場前，利物浦的基艾沙（Federico Chiesa）把握對手解圍失誤起腳破網，利物浦再次領先3：2 。最後，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）再入一球，為利物浦奠定4：2勝局。
