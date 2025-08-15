英超｜車路士捐世冠盃獎金予祖達家人　料接近港幣400萬元

在今夏奪得世冠盃冠軍的車路士，決定將部分獎金捐予已故利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）及其弟弟安達施華（Andre Silva）的家人。



車路士上月在美國舉行的世冠盃決賽中以3：0擊敗巴黎聖日耳門（PSG），贏得這項新賽事約8440萬鎊（約8.95億港元）的冠軍獎金，其中約1140萬鎊（約1.2億港元）作為花紅分配予參賽球員。《The Athletic》報道，經球會與球員共同決定，會額外撥出與每位球員花紅相等的金額捐助祖達家屬。每名球員原本分得逾50萬美元（約392萬港元），數字未計算稅項及其他扣除。

球迷拉起橫額悼念祖達。（資料圖片／Getty Images）

祖達與同為職業球員的胞弟，上月3日在西班牙北部遭遇車禍離世。利物浦早前已宣佈退役其20號球衣，並計劃於晏菲路球場興建紀念雕塑；今季紅軍球衣與外套上將加印「Forever 20」標誌，並推出以祖達命名的青少年足球計劃。

利物浦主帥史諾（Arne Slot）形容球員們在這段艱難時刻展現了「堅強與團結」，又強調祖達「將永遠與我們同在」。英超首周賽事將於開賽前舉行全場默哀儀式。