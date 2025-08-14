拉舒福特痛批曼聯為勝利不斷換教練　結果長期陷入「無人之境」

新一季外借到巴塞隆拿的拉舒福特（Marcus Rashford），對母會曼聯近年的掙扎不留情地給予辛辣評論，認為紅魔鬼不斷更換擁有不同足球理念的教練，導致曼聯持續陷入「無人之境」（no man's land），更以曼聯宿敵利物浦的例子，來說明紅魔鬼的問題。



拉舒福特今季外借巴塞。（路透社）

拉舒福特自從跟新帥阿莫林（Ruben Amorim）鬧翻，去年12月起未再為曼聯上陣。上季下半季外借到阿士東維拉，2025/26球季則會外借到巴塞隆拿，首度轉戰西甲。

27歲的「福仔」一度是曼聯前線重心，遠離母會數月，看着紅魔在英超以歷來最差的第15位完季，他在podcast節目《The Rest is Football》分享看法：「已經很多年了，人們都在說：曼聯正在經歷轉型期，但要踏入轉型期，首先要作出改變，而真正的改變尚未開始。」

拉舒福特：曼聯為勝利不斷換教練 陷無人之境

拉舒福特以曼聯宿敵利物浦為例，「當利物浦經歷低潮，他們引入高普，並一路堅持以他領軍。他們一開始並沒有贏，人們卻只記住他最後那幾年，當他跟曼城競爭及贏得最重要錦標的時候」，又提到高普領軍頭3季，並未帶為利物浦來任何錦標。

「福仔」認為，「要開始改變，必須有計劃並堅持執行下去，認清並接受現實狀況。可是我們（曼聯）為求勝利，曾有過很多個足球理念和戰術風格不同的領隊，結果只陷入無人之境（no man's land）。

拉舒福特批評曼聯不斷換教練。（路透社）

曼聯對上一次贏得英超聯賽冠軍已經是2012/13球季，那是傳奇領隊費格遜領軍的最後一季。12年來，曼聯先後由莫耶斯（David Moyes）、雲高爾（Louis van Gaal）、摩連奴（Jose Mourinho）、蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）、坦赫格（Erik ten Hag）掌帥，每個教練都有不同風格。曼聯上季中辭退坦赫格，再由葡萄牙少帥阿莫林接手。

拉舒福特稱，「當費格遜在位，理念不止適用於一隊，而是整個青訓系統，不同梯隊的球員全部都明白踢出曼聯風格的宗旨……任何能夠在一段時間成功的球隊，都擁有任何教練或球員都能跟球隊達成一致的宗旨。」

「後費格遜」年代，曼聯亦曾贏過好些獎盃，好表現卻無法長期維持，拉舒福特的看法一針見血：「假如方向一直在改變，根本不能贏得聯賽。或許會贏得一些盃賽，那只是因為球隊中有好教練和好球員。」費格遜退休後，曼聯沒有任何主帥領軍超過3年。